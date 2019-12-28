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У Маневицькому районі п'яний хлопець розбещував 7-річну дівчинку

У Маневицькому районі п'яний хлопець розбещував 7-річну дівчинку
Мешканцю селища Колки Маневицького району повідомили про підозру у розбещенні 7-річної дівчинки.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Так, перебуваючи увечері 7 лютого у стані алкогольного сп’яніння у будинку знайомих, 25-річний чоловік у відсутності дорослих вчинив розпусні дії щодо їхньої 7-річної доньки.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

Вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Довідково: згідно із санкцією ч.2 ст. 156 Кримінального кодексу України, вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.


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Теги: Маневицький район, розбещування дитини
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