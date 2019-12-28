У Маневицькому районі п'яний хлопець розбещував 7-річну дівчинку





Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.



Так, перебуваючи увечері 7 лютого у стані алкогольного сп’яніння у будинку знайомих, 25-річний чоловік у відсутності дорослих вчинив розпусні дії щодо їхньої 7-річної доньки.



У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.



Вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.



Довідково: згідно із санкцією ч.2 ст. 156 Кримінального кодексу України, вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканцю селища Колки Маневицького району повідомили про підозру у розбещенні 7-річної дівчинки.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Так, перебуваючи увечері 7 лютого у стані алкогольного сп’яніння у будинку знайомих, 25-річний чоловік у відсутності дорослих вчинив розпусні дії щодо їхньої 7-річної доньки.У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.Вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.Довідково: згідно із санкцією ч.2 ст. 156 Кримінального кодексу України, вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

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