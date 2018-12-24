Чоловік, який у центрі Луцька з авто продавав контрафактний алкоголь, заплатить чималий штраф

За торгівлю контрафактним спиртним лучанин сплатить 85 тисяч гривень штрафу.Про це інформує пресслужба прокуратури у Волинській області.У травні-червні 2019 року чоловік підторговував контрафактною горілкою з власного авто, припаркованого поблизу парку імені Лесі Українки у Луцьку.Під час обшуку автомобіля 5 червня 2019 року працівники податкової поліції вилучили у нього незаконно виготовлене спиртне та готівкові кошти, одержані від його збуту.Суд визнав чоловіка, який щиро розкаявся у скоєному, винним у незаконному придбанні, зберіганні, транспортуванні з метою збуту і збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 000 гривень). Контрафактну горілку знищили.Прокурори наполягали ще і на застосуванні судом спецконфіскації до транспортного засобу, яким здійснювалось транспортування та з якого реалізовувалась незаконно виготовлена підакцизна продукція, проте суд відмовив.Прокурори домагатимуться застосування спецконфіскації, оскаржуючи вирок суду в апеляційному порядку.