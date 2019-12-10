вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Наче знеболення у стоматолога: вагітні у Луцьку можуть народжувати без болю

Наче знеболення у стоматолога: вагітні у Луцьку можуть народжувати без болю
У Луцькому клінічному пологовому будинку та Волинському обласному перинатальному центрі породіллям пропонують народжувати без болю, тобто за допомогою епідуральної аналгезії.

Про це йшлося у понеділок, 10 лютого, під час дня депутата.

Очільниця перинатального центру Ірина Горавська розповіла, що раніше пологи без болю були «білою плямою на Волині». Тепер же цю прогалину заповнили.

«Зараз у нас жінки народжують під епідуральною аналгезією і за бажаннями, і за показами. Жінка у 21 столітті має право народжувати без болю», - вважає медик.

Наче знеболення у стоматолога: вагітні у Луцьку можуть народжувати без болю

Пологи за допомогою цього методу знеболення схожі на прийом у стоматолога – ти відчуваєш, що тобі щось роблять, але без болю, стверджують лікарі.

«Тепер постало питання, що нам у кожен пологовий зал треба телевізор, бо ми знеболюємо, а пологи тривають 4-6 годин і жінці нічого робити», - каже Ірина Горавська.

Натомість очільник Луцького клінічного пологового будинку Михайло Токарчук переконаний, що тотально впроваджувати епідуральну аналгезію не варто.
Наче знеболення у стоматолога: вагітні у Луцьку можуть народжувати без болю

«Сьогодні світ відходить від втручання у природній родовий процес. Але там, де треба застосувати цей метод, ми застосовуємо, якщо немає протипоказань», - зазначив він.
Окрім того, у пологовому будинку та перинатальному центрі застосовують метод полегшення природного процесу пологів за допомогою води.

Наче знеболення у стоматолога: вагітні у Луцьку можуть народжувати без болю
Наче знеболення у стоматолога: вагітні у Луцьку можуть народжувати без болю
Наче знеболення у стоматолога: вагітні у Луцьку можуть народжувати без болю

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волинський перинатальний центр, луцький пологовий будинок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До 8 Березня курсуватиме додатковий потяг «Київ-Ковель»
Сьогодні, 16:34
Гумор, саксофон та романтика: як святкуватимуть День закоханих у боулінг-клубі «StrikeCity»*
Сьогодні, 16:26
Наче знеболення у стоматолога: вагітні у Луцьку можуть народжувати без болю
Сьогодні, 16:17
На Заході України буревій повалив дерева і знеструмив будинки. ФОТО
Сьогодні, 16:06
Повідомили, чи всі жінки можуть народжувати у волинському перинатальному центрі
Сьогодні, 15:40
Схожі новини
Повідомили, чи всі жінки можуть народжувати у волинському перинатальному центрі Повідомили, чи всі жінки можуть народжувати у волинському перинатальному центрі
Сьогодні, 15:40
Відомо, хто може очолити волинський перинатальний центр Відомо, хто може очолити волинський перинатальний центр
10 грудень, 2019, 17:58
У Луцьку у перинатальному центрі народилося три двійні за добу У Луцьку у перинатальному центрі народилося три двійні за добу
09 жовтень, 2019, 19:15
Лінолеум замінили на плитку: показали ремонт у луцькому пологовому будинку. ФОТО Лінолеум замінили на плитку: показали ремонт у луцькому пологовому будинку. ФОТО
24 січень, 2019, 21:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку зловили п’яного молодика, який їздив містом без водійських прав. ВІДЕО
Сьогодні, 16:37
 0
До 8 Березня курсуватиме додатковий потяг «Київ-Ковель»
Сьогодні, 16:34
 0
Гумор, саксофон та романтика: як святкуватимуть День закоханих у боулінг-клубі «StrikeCity»*
Сьогодні, 16:26
 0
Наче знеболення у стоматолога: вагітні у Луцьку можуть народжувати без болю
Сьогодні, 16:17
 0
На Заході України буревій повалив дерева і знеструмив будинки. ФОТО
Сьогодні, 16:06
 0
Медіа
відео
1/8