Наче знеболення у стоматолога: вагітні у Луцьку можуть народжувати без болю
Сьогодні, 16:17
У Луцькому клінічному пологовому будинку та Волинському обласному перинатальному центрі породіллям пропонують народжувати без болю, тобто за допомогою епідуральної аналгезії.
Про це йшлося у понеділок, 10 лютого, під час дня депутата.
Очільниця перинатального центру Ірина Горавська розповіла, що раніше пологи без болю були «білою плямою на Волині». Тепер же цю прогалину заповнили.
«Зараз у нас жінки народжують під епідуральною аналгезією і за бажаннями, і за показами. Жінка у 21 столітті має право народжувати без болю», - вважає медик.
Пологи за допомогою цього методу знеболення схожі на прийом у стоматолога – ти відчуваєш, що тобі щось роблять, але без болю, стверджують лікарі.
«Тепер постало питання, що нам у кожен пологовий зал треба телевізор, бо ми знеболюємо, а пологи тривають 4-6 годин і жінці нічого робити», - каже Ірина Горавська.
Натомість очільник Луцького клінічного пологового будинку Михайло Токарчук переконаний, що тотально впроваджувати епідуральну аналгезію не варто.
«Сьогодні світ відходить від втручання у природній родовий процес. Але там, де треба застосувати цей метод, ми застосовуємо, якщо немає протипоказань», - зазначив він.
Окрім того, у пологовому будинку та перинатальному центрі застосовують метод полегшення природного процесу пологів за допомогою води.
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Про це йшлося у понеділок, 10 лютого, під час дня депутата.
Очільниця перинатального центру Ірина Горавська розповіла, що раніше пологи без болю були «білою плямою на Волині». Тепер же цю прогалину заповнили.
«Зараз у нас жінки народжують під епідуральною аналгезією і за бажаннями, і за показами. Жінка у 21 столітті має право народжувати без болю», - вважає медик.
Пологи за допомогою цього методу знеболення схожі на прийом у стоматолога – ти відчуваєш, що тобі щось роблять, але без болю, стверджують лікарі.
«Тепер постало питання, що нам у кожен пологовий зал треба телевізор, бо ми знеболюємо, а пологи тривають 4-6 годин і жінці нічого робити», - каже Ірина Горавська.
Натомість очільник Луцького клінічного пологового будинку Михайло Токарчук переконаний, що тотально впроваджувати епідуральну аналгезію не варто.
«Сьогодні світ відходить від втручання у природній родовий процес. Але там, де треба застосувати цей метод, ми застосовуємо, якщо немає протипоказань», - зазначив він.
Окрім того, у пологовому будинку та перинатальному центрі застосовують метод полегшення природного процесу пологів за допомогою води.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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