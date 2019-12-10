Наче знеболення у стоматолога: вагітні у Луцьку можуть народжувати без болю

У Луцькому клінічному пологовому будинку та Волинському обласному перинатальному центрі породіллям пропонують народжувати без болю, тобто за допомогою епідуральної аналгезії.Про це йшлося у понеділок, 10 лютого, під час дня депутата.Очільниця перинатального центрурозповіла, що раніше пологи без болю були «білою плямою на Волині». Тепер же цю прогалину заповнили.«Зараз у нас жінки народжують під епідуральною аналгезією і за бажаннями, і за показами. Жінка у 21 столітті має право народжувати без болю», - вважає медик.Пологи за допомогою цього методу знеболення схожі на прийом у стоматолога – ти відчуваєш, що тобі щось роблять, але без болю, стверджують лікарі.«Тепер постало питання, що нам у кожен пологовий зал треба телевізор, бо ми знеболюємо, а пологи тривають 4-6 годин і жінці нічого робити», - каже Ірина Горавська.Натомість очільник Луцького клінічного пологового будинкупереконаний, що тотально впроваджувати епідуральну аналгезію не варто.«Сьогодні світ відходить від втручання у природній родовий процес. Але там, де треба застосувати цей метод, ми застосовуємо, якщо немає протипоказань», - зазначив він.Окрім того, у пологовому будинку та перинатальному центрі застосовують метод полегшення природного процесу пологів за допомогою води.