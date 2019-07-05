До 8 Березня курсуватиме додатковий потяг «Київ-Ковель»
Сьогодні, 16:34
До 8 Березня "Укрзалізниця" призначила 15 додаткових поїздів, зокрема потяг сполученням "Київ-Ковель".
Про це йдеться на сайті "Укрзалізниці".
З Києва поїзд курсуватиме 6 та 10 березня, з Ковеля – 5 та 9 березня.
Час відправлення/прибуття: Відправлення з Києва о 23:08 та прибуття о 08:19. З Ковеля — 23:45 та прибуття до Києва 10:54.
До слова, також вивчають попит для подальшого призначення поїздів у популярних напрямках.
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Про це йдеться на сайті "Укрзалізниці".
З Києва поїзд курсуватиме 6 та 10 березня, з Ковеля – 5 та 9 березня.
Час відправлення/прибуття: Відправлення з Києва о 23:08 та прибуття о 08:19. З Ковеля — 23:45 та прибуття до Києва 10:54.
До слова, також вивчають попит для подальшого призначення поїздів у популярних напрямках.
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