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У селі на Волині знайшли покинутий склад з небезпечними отрутохімікатами

У селі на Волині знайшли покинутий склад з небезпечними отрутохімікатами
У селі Великий Обзир Камінь-Каширського району знайшли покинутий деревʼяний склад, який використовувався колишнім сільськогосподарським підприємством для зберігання пестицидів та отрутохімікатів.

Зазначається, що тара в якій вони зберігались, паперові мішки та картонні упаковки, втратили свої властивості за терміном давності, що призвело до перемішування хімічних препаратів, - пише Держекоінспекція у Волинській області.

В самій споруді та зовні стоїть нестерпний хімічний сморід. В споруді виламані двері та вікна. Такий стан зберігання небезпечних відходів може призвести до виникнення надзвичайної ситуації.

Державна екологічна інспекція у Волинській області матеріали по цьому факту направила на адреси районної і обласної державних адміністрацій для розгляду цього питання.

Крім того, керівництву Гуто-Боровенського ОТГ видали припис щодо вжиття термінових заходів по припиненню вільного доступу до такого приміщення людей та тварин.

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Теги: склад, отрутохімікати
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