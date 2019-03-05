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У луцькому пологовому виходжують двох «поспішайок»

У луцькому пологовому виходжують двох «поспішайок»
У Луцькому клінічному пологовому будинку доглядають двох недоношених малюків.

Про це йшлося у понеділок, 10 лютого, під час дня депутата.

Завідувач відділення інтенсивної терапії новонароджених Віталій Богданович розповів, що на сьогодні у відділенні перебувають троє малюків, двоє з них – «поспішайки», які зараз важать 1,4 кілограма та 1 кілограм.

«У третьої дитини – мама біженка з Луганської області, що вживала алкоголь та курила під час вагітності. Тому тепер малюк має специфічні вади», - відзначив лікар.

Очільник Луцького клінічного пологового будинку Михайло Токарчук додав, що, на жаль, тепер почастішали випадки, коли жінки виношують дітей і при цьому зловживають алкоголем та палять.

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Теги: діти, пологовий, Луцьк, вади
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