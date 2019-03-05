У луцькому пологовому виходжують двох «поспішайок»

У Луцькому клінічному пологовому будинку доглядають двох недоношених малюків.Про це йшлося у понеділок, 10 лютого, під час дня депутата.Завідувач відділення інтенсивної терапії новонародженихрозповів, що на сьогодні у відділенні перебувають троє малюків, двоє з них – «поспішайки», які зараз важать 1,4 кілограма та 1 кілограм.«У третьої дитини – мама біженка з Луганської області, що вживала алкоголь та курила під час вагітності. Тому тепер малюк має специфічні вади», - відзначив лікар.Очільник Луцького клінічного пологового будинкудодав, що, на жаль, тепер почастішали випадки, коли жінки виношують дітей і при цьому зловживають алкоголем та палять.