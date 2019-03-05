У луцькому пологовому виходжують двох «поспішайок»
Сьогодні, 18:01
У Луцькому клінічному пологовому будинку доглядають двох недоношених малюків.
Про це йшлося у понеділок, 10 лютого, під час дня депутата.
Завідувач відділення інтенсивної терапії новонароджених Віталій Богданович розповів, що на сьогодні у відділенні перебувають троє малюків, двоє з них – «поспішайки», які зараз важать 1,4 кілограма та 1 кілограм.
«У третьої дитини – мама біженка з Луганської області, що вживала алкоголь та курила під час вагітності. Тому тепер малюк має специфічні вади», - відзначив лікар.
Очільник Луцького клінічного пологового будинку Михайло Токарчук додав, що, на жаль, тепер почастішали випадки, коли жінки виношують дітей і при цьому зловживають алкоголем та палять.
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Про це йшлося у понеділок, 10 лютого, під час дня депутата.
Завідувач відділення інтенсивної терапії новонароджених Віталій Богданович розповів, що на сьогодні у відділенні перебувають троє малюків, двоє з них – «поспішайки», які зараз важать 1,4 кілограма та 1 кілограм.
«У третьої дитини – мама біженка з Луганської області, що вживала алкоголь та курила під час вагітності. Тому тепер малюк має специфічні вади», - відзначив лікар.
Очільник Луцького клінічного пологового будинку Михайло Токарчук додав, що, на жаль, тепер почастішали випадки, коли жінки виношують дітей і при цьому зловживають алкоголем та палять.
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