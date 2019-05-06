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У луцькому пологовому роблять інтимну пластику

У луцькому пологовому роблять інтимну пластику
У Луцькому клінічному пологовому будинку виконують операції з інтимної пластики.

Про це йшлося у понеділок, 10 лютого, під час дня депутата.

Очільник Луцького клінічного пологового будинку Михайло Токарчук розповів, що у медзакладі надають послуги, що стосуються естетичної гінекології.

«Нещодавно ми провели операцію. Усе успішно. Людина задоволена і, думаю, ми активно працюватимемо у цьому напрямку», - зауважив він.

Своєю чергою, завідувач відділення гінекології Олена Карголь додала, що такий вид операцій призначений не для всіх, а для певної когорти жінок, зокрема тих, хто народжував неодноразово чи мав травматичні розриви під час пологів.

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Теги: інтимна пластика
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