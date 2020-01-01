Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 11 лютого
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько -1…+1 градуса, удень – +3…+4. Вітер південний, західний і південно-західний, 2-6 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ зі снігом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько -1…+1 градуса, удень – +3…+4. Вітер південний, західний і південно-західний, 2-6 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ зі снігом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Бійці волинського «Світязя» вирушили в зону ООС
Сьогодні, 20:17
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 11 лютого
Сьогодні, 20:00
У Луцьку є унікальне обладнання для переливання власної крові
Сьогодні, 19:42
На Львівщині від грипу померла пенсіонерка
Сьогодні, 19:30
Медіа