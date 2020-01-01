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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 11 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 11 лютого
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі близько -1…+1 градуса, удень – +3…+4. Вітер південний, західний і південно-західний, 2-6 м/с.

До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ зі снігом.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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