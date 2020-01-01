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На Львівщині від грипу померла пенсіонерка

На Львівщині від грипу померла пенсіонерка
У Львівській області від грипу померла 66-річна жінка.

Про це повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ, передає УНН.

“У Львівській області зареєстровано один летальний випадок від грипу серед дорослих, жінка віком 66 років. Хвора звернулась за медичною допомогою на третій день захворювання. Стан ускладнився через наявність довготривалої хвороби серцево-судинної системи. Лабораторно підтверджений вірус грипу типу А”, -повідомили у лабораторному центрі.

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Теги: Львівщина, грип, смерть
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