На Волині знищать тютюновий контрафакт, який вже 2 роки зберігається на складах





Таке розпорядження дав голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко за підсумками робочої наради щодо заходів протидії контрабанді та корупції у Волинській області, яка відбулась в ОДА 7 лютого, - йдеться



За словами очільника області, потрібно зробити усе можливе, щоб конфіскована тютюнова продукція повторно не потрапляла на ринок та не переправлялась через українсько-польський кордон.



«Я прошу усіх відповідальних осіб включитися в роботу та відпрацювати це питання. Мене цікавить де на Волині місця зберігання контрафактних товарів та як відбувається їх знищення після рішення суду. І, будь ласка, знімайте на камеру процес утилізації тютюнових виробів, щоб не було так, що тут ми знищуємо, а вони знову десь з’являються», - наголосив Юрій Погуляйко.



Прокурор Волинської області Тарас Безрукий, своєю чергою, зазначив, що тютюнові вироби, вилучені згідно рішення суду, вже 2 роки не знищуються, бо в області немає для цього відповідних відведених місць.



Тому, голова ОДА запропонував в найкоротші терміни знайти найближчий полігон, на якому дозволено знищувати контрафактні продукти та укласти з ними угоду на утилізацію цигарок.



Разом з тим, очільник області звернув увагу, що згідно рішень суду, вилучається багато побутової техніки, автомобілів, тощо - їх подальшу долю теж варто прослідкувати.



За словами першого заступника начальника Волинської митниці Держмитслужби Миколи Криворучка, найбільше контрафактного тютюну намагаються ввезти на Волинь через митні пости «Доманове» та «Пулимець».



Так, з початку року на митних постах області зафіксували 56 спроб незаконного переміщення тютюнових виробів загальною вартістю 2 626 363 гривень. Як правило, для цього використовують авто з тайниками. У цьому році конфіскували 16 таких автомобілів.



Разом з тим, для покращення роботи митного контролю, на МП «Ягодин» у січні встановили нову рентгенівську установку, яка поки працює у тестовому режимі. У поточному році запланували реконструкцію митного посту «Доманово».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині планують знищити усі тютюнові вироби, які вилучені та зберігаються на складах у відповідності до вироків суду щодо конфіскації контрафактних товарів та подальшої їх утилізації.Таке розпорядження дав голова Волинської облдержадміністраціїза підсумками робочої наради щодо заходів протидії контрабанді та корупції у Волинській області, яка відбулась в ОДА 7 лютого, - йдеться на сайті Волинської облдержадміністрації. За словами очільника області, потрібно зробити усе можливе, щоб конфіскована тютюнова продукція повторно не потрапляла на ринок та не переправлялась через українсько-польський кордон.«Я прошу усіх відповідальних осіб включитися в роботу та відпрацювати це питання. Мене цікавить де на Волині місця зберігання контрафактних товарів та як відбувається їх знищення після рішення суду. І, будь ласка, знімайте на камеру процес утилізації тютюнових виробів, щоб не було так, що тут ми знищуємо, а вони знову десь з’являються», - наголосив Юрій Погуляйко.Прокурор Волинської області, своєю чергою, зазначив, що тютюнові вироби, вилучені згідно рішення суду, вже 2 роки не знищуються, бо в області немає для цього відповідних відведених місць.Тому, голова ОДА запропонував в найкоротші терміни знайти найближчий полігон, на якому дозволено знищувати контрафактні продукти та укласти з ними угоду на утилізацію цигарок.Разом з тим, очільник області звернув увагу, що згідно рішень суду, вилучається багато побутової техніки, автомобілів, тощо - їх подальшу долю теж варто прослідкувати.За словами першого заступника начальника Волинської митниці Держмитслужби, найбільше контрафактного тютюну намагаються ввезти на Волинь через митні пости «Доманове» та «Пулимець».Так, з початку року на митних постах області зафіксували 56 спроб незаконного переміщення тютюнових виробів загальною вартістю 2 626 363 гривень. Як правило, для цього використовують авто з тайниками. У цьому році конфіскували 16 таких автомобілів.Разом з тим, для покращення роботи митного контролю, на МП «Ягодин» у січні встановили нову рентгенівську установку, яка поки працює у тестовому режимі. У поточному році запланували реконструкцію митного посту «Доманово».

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