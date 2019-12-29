Волинянин став срібним призером Кубка Європи з кікбоксингу. ВІДЕО





Змагання тривали із 7 по 9 лютого у хорватському місті Карловац, - пише



Цьогорічний Кубок Європи з кікбоксингу WAKO KARLOVAC OPEN 2020 був ювілейним - десятим. Участь у змаганнях взяли представники близько сорока країн світу.



Серед учасників був вихованець Ковельської КДЮСШ ім. Євгена Кондратовича Роман Кухта.



Як повідомив тренер-викладач спортсмена, президент Федерації кікбоксингу WAKO Волинської області Віталій Тимофєєв, для Романа Кухти це був перший міжнародний турнір серед чоловіків (вікова категорія 19 - 40 років). Ковельчанин став срібним призером, поступившись у вирішальному поєдинку представнику Угорщини.



Нині Роману 19 років. Торік він завершив свої виступи у віковій категорії юніорів.



Нагадаємо, що Роман двічі ставав переможцем Кубка світу, призером чемпіонатів світу та Європи. У грудні 2019 року він спробував себе в дорослому спорті на міжнародному турнірі в Києві WIZARD OPEN, де став переможцем та отримав кубок найкращого бійця у своїй віковій групі.



Срібний фінал ковельчанина Романа Кухти з представником Угорщини





Переможний півфінал Романа Кухти над представником французького Реюньона



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський спортсмен виборов срібну нагороду Кубка Європи з кікбоксингу WAKO.Змагання тривали із 7 по 9 лютого у хорватському місті Карловац, - пише КовельPost Цьогорічний Кубок Європи з кікбоксингу WAKO KARLOVAC OPEN 2020 був ювілейним - десятим. Участь у змаганнях взяли представники близько сорока країн світу.Серед учасників був вихованець Ковельської КДЮСШ ім. Євгена КондратовичаЯк повідомив тренер-викладач спортсмена, президент Федерації кікбоксингу WAKO Волинської області, дляце був перший міжнародний турнір серед чоловіків (вікова категорія 19 - 40 років). Ковельчанин став срібним призером, поступившись у вирішальному поєдинку представнику Угорщини.Нині Роману 19 років. Торік він завершив свої виступи у віковій категорії юніорів.Нагадаємо, що Роман двічі ставав переможцем Кубка світу, призером чемпіонатів світу та Європи. У грудні 2019 року він спробував себе в дорослому спорті на міжнародному турнірі в Києві WIZARD OPEN, де став переможцем та отримав кубок найкращого бійця у своїй віковій групі.Срібний фінал ковельчанина Романа Кухти з представником УгорщиниПереможний півфінал Романа Кухти над представником французького Реюньона

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