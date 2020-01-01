У Луцьку в темну пору світитимуться культові споруди і пам'ятники. ФОТО
Сьогодні, 20:39
У 2020 році в обласному центрі Волині планують встановити професійну підсвітку декількох споруд та пам‘ятників.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
Так, за повідомлення Поліщука, в Луцькраді замовили проекти на професійну підсвітку Собору святих Петра і Павла, Дому Євангелія, приміщення Терцентру (у зв‘язку з капремонтом фасаду), приміщення центрального басейну (у зв‘язку з капремонтом фасаду), пам‘ятників Михайлу Грушевському, Лесі Українці, Тарасу Шевченку, стели на меморіалі «Вічна Слава», пам‘ятника борцям за волю України.
"Пишіть в коментарях свої враження від візуалізації та приміщення, які на вашу думку ще необхідно професійно підсвітити", - йдеться у дописі радника міського голови.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
Так, за повідомлення Поліщука, в Луцькраді замовили проекти на професійну підсвітку Собору святих Петра і Павла, Дому Євангелія, приміщення Терцентру (у зв‘язку з капремонтом фасаду), приміщення центрального басейну (у зв‘язку з капремонтом фасаду), пам‘ятників Михайлу Грушевському, Лесі Українці, Тарасу Шевченку, стели на меморіалі «Вічна Слава», пам‘ятника борцям за волю України.
"Пишіть в коментарях свої враження від візуалізації та приміщення, які на вашу думку ще необхідно професійно підсвітити", - йдеться у дописі радника міського голови.
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