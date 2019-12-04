Відзавтра на Волині змінюється графік руху приміського потяга





Про це повідомляє прес-служба Львівської залізниці.



З 11 лютого поїзд № 6374 сполученням Ягодин – Ковель вирушатиме зі ст. Ягодин о 16:22 (замість 16:47),

Любомль 16:37-16:38,

Скіби 16:44-16:45,

Підгородне-2 16:50-16:51

Підгородне-1 16:55-16:56,

Руда 17:00-17:01,

Високий Хутір 17:06-17:07,

Мацеїв 17:14-17:15,

Паридуби 17:21-17:22,

Кошари Нові 17:26-17:27,

Депо 17:29-17:30,

Кошари 17:33-17:34,

Круги 17:37-17:38,

Магари 17:41-17:42,

Черкаси-Вол. 17:46-17:47,



У місто Ковель потяг прибуватиме о 17:55.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З технічних причин зміниться графік руху приміського поїзда "Ягодин Ковель.Про це повідомляє прес-служба Львівської залізниці.З 11 лютого поїзд № 6374 сполученням Ягодин – Ковель вирушатиме зі ст. Ягодин о 16:22 (замість 16:47),Любомль 16:37-16:38,Скіби 16:44-16:45,Підгородне-2 16:50-16:51Підгородне-1 16:55-16:56,Руда 17:00-17:01,Високий Хутір 17:06-17:07,Мацеїв 17:14-17:15,Паридуби 17:21-17:22,Кошари Нові 17:26-17:27,Депо 17:29-17:30,Кошари 17:33-17:34,Круги 17:37-17:38,Магари 17:41-17:42,Черкаси-Вол. 17:46-17:47,У місто Ковель потяг прибуватиме о 17:55.

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