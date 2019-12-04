Відзавтра на Волині змінюється графік руху приміського потяга
Сьогодні, 22:13
З технічних причин зміниться графік руху приміського поїзда "Ягодин Ковель.
Про це повідомляє прес-служба Львівської залізниці.
З 11 лютого поїзд № 6374 сполученням Ягодин – Ковель вирушатиме зі ст. Ягодин о 16:22 (замість 16:47),
Любомль 16:37-16:38,
Скіби 16:44-16:45,
Підгородне-2 16:50-16:51
Підгородне-1 16:55-16:56,
Руда 17:00-17:01,
Високий Хутір 17:06-17:07,
Мацеїв 17:14-17:15,
Паридуби 17:21-17:22,
Кошари Нові 17:26-17:27,
Депо 17:29-17:30,
Кошари 17:33-17:34,
Круги 17:37-17:38,
Магари 17:41-17:42,
Черкаси-Вол. 17:46-17:47,
У місто Ковель потяг прибуватиме о 17:55.
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Про це повідомляє прес-служба Львівської залізниці.
З 11 лютого поїзд № 6374 сполученням Ягодин – Ковель вирушатиме зі ст. Ягодин о 16:22 (замість 16:47),
Любомль 16:37-16:38,
Скіби 16:44-16:45,
Підгородне-2 16:50-16:51
Підгородне-1 16:55-16:56,
Руда 17:00-17:01,
Високий Хутір 17:06-17:07,
Мацеїв 17:14-17:15,
Паридуби 17:21-17:22,
Кошари Нові 17:26-17:27,
Депо 17:29-17:30,
Кошари 17:33-17:34,
Круги 17:37-17:38,
Магари 17:41-17:42,
Черкаси-Вол. 17:46-17:47,
У місто Ковель потяг прибуватиме о 17:55.
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Коментарі 1
Показали б нормальне фото як той поїзд виглядає. Соромно?
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