На Волині розшукують чоловіка, який зник ще перед Водохрещем. ФОТО





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Володимирчанин Дмитро Олегович Тананакін, 5.12.1988 р.н., який проживав на вулиці Олени Пчілки, 1, 17 січня покинув домівку та більше туди не повертався.



Прикмети: зріст 170 см, середньої статури, волосся темно-русяве, коротка стрижка. був одягнений у пальто чорного кольору, довжиною до колін, темні джинси, чорні черевики. Жодних цінних речей, документів та мобільного телефону при собі не мав.





Зловживав спиртними напоями та неодноразово раніше покидав місце проживання, але рідним завжди вдавалося самотужки розшукати його і повернутии додому.



Прохання, усім, кому щось відомо про місце перебування чи обставини зникнення Танакіна, повідомити за номерами телефонів: 093 194 17 95, 066 737 96 68, або ж 102 чи особисто у будь-який відділ поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розшукують чоловіка, який майже місяць тому пішов з дому та не повернувся.Про це повідомляє ВолодимирМедіа , посилаючись на Володимир-Волинський ВП ГУНП у Волинській області.Володимирчанин, 5.12.1988 р.н., який проживав на вулиці Олени Пчілки, 1, 17 січня покинув домівку та більше туди не повертався.зріст 170 см, середньої статури, волосся темно-русяве, коротка стрижка. був одягнений у пальто чорного кольору, довжиною до колін, темні джинси, чорні черевики. Жодних цінних речей, документів та мобільного телефону при собі не мав.Зловживав спиртними напоями та неодноразово раніше покидав місце проживання, але рідним завжди вдавалося самотужки розшукати його і повернутии додому.Прохання, усім, кому щось відомо про місце перебування чи обставини зникнення Танакіна, повідомити за номерами телефонів: 093 194 17 95, 066 737 96 68, або ж 102 чи особисто у будь-який відділ поліції.

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