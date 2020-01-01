вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині розшукують чоловіка, який зник ще перед Водохрещем. ФОТО

На Волині розшукують чоловіка, який зник ще перед Водохрещем. ФОТО
На Волині розшукують чоловіка, який майже місяць тому пішов з дому та не повернувся.

Про це повідомляє ВолодимирМедіа, посилаючись на Володимир-Волинський ВП ГУНП у Волинській області.

Володимирчанин Дмитро Олегович Тананакін, 5.12.1988 р.н., який проживав на вулиці Олени Пчілки, 1, 17 січня покинув домівку та більше туди не повертався.

Прикмети: зріст 170 см, середньої статури, волосся темно-русяве, коротка стрижка. був одягнений у пальто чорного кольору, довжиною до колін, темні джинси, чорні черевики. Жодних цінних речей, документів та мобільного телефону при собі не мав.
На Волині розшукують чоловіка, який зник ще перед Водохрещем. ФОТО


Зловживав спиртними напоями та неодноразово раніше покидав місце проживання, але рідним завжди вдавалося самотужки розшукати його і повернутии додому.

Прохання, усім, кому щось відомо про місце перебування чи обставини зникнення Танакіна, повідомити за номерами телефонів: 093 194 17 95, 066 737 96 68, або ж 102 чи особисто у будь-який відділ поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, розшук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відзавтра на Волині змінюється графік руху приміського потяга
Сьогодні, 22:13
На Волині розшукують чоловіка, який зник ще перед Водохрещем. ФОТО
Сьогодні, 21:39
В «Там Там Сімейні традиції» – знижка 70% на зимові речі*
Сьогодні, 21:15
У Луцьку в темну пору світитимуться культові споруди і пам'ятники. ФОТО
Сьогодні, 20:39
На Волині знищать тютюновий контрафакт, який вже 2 роки зберігається на складах
Сьогодні, 20:30
Схожі новини
Відоме ім'я водія, який на Волині на смерть збив родичку головного патрульного Рівненщини, – ЗМІ Відоме ім'я водія, який на Волині на смерть збив родичку головного патрульного Рівненщини, – ЗМІ
27 січень, 15:35
У «Ягодині» затримали двох чоловіків, яких розшукували У «Ягодині» затримали двох чоловіків, яких розшукували
22 січень, 14:55
На Волині студентка вийшла з гуртожитку і зникла: тривають пошуки. ОНОВЛЕНО На Волині студентка вийшла з гуртожитку і зникла: тривають пошуки. ОНОВЛЕНО
21 січень, 10:47
Знайшли тіло 19-річного хлопця, який зник на Волині Знайшли тіло 19-річного хлопця, який зник на Волині
16 січень, 11:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відзавтра на Волині змінюється графік руху приміського потяга
Сьогодні, 22:13
 0
На Волині розшукують чоловіка, який зник ще перед Водохрещем. ФОТО
Сьогодні, 21:39
 0
В «Там Там Сімейні традиції» – знижка 70% на зимові речі*
Сьогодні, 21:15
 0
У Луцьку в темну пору світитимуться культові споруди і пам'ятники. ФОТО
Сьогодні, 20:39
 0
На Волині знищать тютюновий контрафакт, який вже 2 роки зберігається на складах
Сьогодні, 20:30
 0
Медіа
відео
1/8