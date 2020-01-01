На Волині відкрили 64-кілометровий історико-краєзнавчий упівський маршрут. ФОТО

На Волині в легендарному урочищі Вовчак відкрили історико-краєзнавчий туристичний маршрут місцями бойової слави УПА.





Маршрут, який відкрили 8 лютого, має назву «Вовчак: «Волинська Січ». Його протяжність 64 кілометри та 15 історичних пунктів. Маршрут не тільки пішохідний, а й велосипедний, - повідомляють в



Проєкт розробили у ГО «Волинська фундація» та туристичному клубі «Антар» за підтримки Українського інституту національної пам'яті. Саме Інститут сприяв виготовленню 20 тисяч буклетів із інформацією та мапою маршруту, вказівників та інформаційних стендів. Невдовзі з`явиться й електроннa версія маршруту з описом історичних пунктів та технічними характеристиками.







Начальник Управління популяризаційно-просвітницької роботи Українського інституту національної пам'яті Зоя Бойченко сказала: «Такі маршрути є надзвичайно важливі сьогодні, адже вони про нашу пам'ять, про наших героїв, про великі дні наших Визвольних змагань, а пам'ять і всі ці складові є потужною зброєю, що об'єднує і дає нам сили протистояти нині. І тому хочеться, щоб в урочище Вовчак приїжджало якомога більше людей, а ми, Український інститут національної пам'яті, підтримували і будемо підтримувати такі ініціативи надалі».



Директор меморіального комплексу «Вовчак», ініціатор відновлення комплексу Василь Мазурик розповів, що село було знищене з лиця землі, радянська влада пройшлася по ньому тракторами і бульдозерами, вціліла лише частина сільського кладовища.





Довідково:



Урочище Вовчак сьогодні знаходиться обабіч людських доріг, а в роки Другої світової війни село з однойменною назвою стало тим місцем, де, як потім почали співати у пісні, «там далеко на Волині родилась армія УПА».



Село було знищене радянською владою вщент. Навіть колишні повстанці, втрапивши сюди після війни, не зразу згадували, де і що тут стояло. Але людська пам’ять міцна, і з часом за кресленнями, які зробили старі вояки УПА, тут почали відновлювати базу повстанців. Навесні 1943 року у Вовчаку вже був загін з п’яти сотень вояків Української повстанської армії (УПА). Місце дислокації отримує назву «Січ».Тут був штаб, казарми, різноманітні майстерні, госпіталь, підстаршинська школа та інші виробничі підрозділи, необхідні для побуту і бойового вишколу повстанців. На території відновленої бази повстанців діє історичний комплекс «Вовчак. Волинська Січ», де проводять патріотичні табори, конкурси патріотичної пісні, сюди вже приїжджають багато екскурсантів.





Маршрут не обмежується лише урочищем Вовчак, що у Турійському районі, як і діяльність загонів УПА на Волині не обмежувалася лише цим регіоном. У селі Губин, як вказано у буклеті маршруту, була криївка (схрон) для повстанців, де вони переховувалися ще у 1949 році. Губинський ліс - місце таборування сотні УПА, яка входила до складу повстанської республіки “Січ». Окремі боївки повстанців вели збройну боротьбу у губинських лісах до початку 50-х років минулого століття. Повстанська база була у селі Озютичі, саме в Озютичі, як і у Вовчак почали збиратися перші добровольці майбутньої УПА. В околицях нині неіснуючого села Лежахів розташовувалася друга підстаршинська школа «Лісові чорти», в яку на вишкіл брали лише хлопців з освітою не менше семи класів гімназії. У селах Мочалки та Вербичне є братські могили повстанців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Маршрут, який відкрили 8 лютого, має назву «Вовчак: «Волинська Січ». Його протяжність 64 кілометри та 15 історичних пунктів. Маршрут не тільки пішохідний, а й велосипедний, - повідомляють в Українському інституті національної пам`яті Проєкт розробили у ГО «Волинська фундація» та туристичному клубі «Антар» за підтримки Українського інституту національної пам'яті. Саме Інститут сприяв виготовленню 20 тисяч буклетів із інформацією та мапою маршруту, вказівників та інформаційних стендів. Невдовзі з`явиться й електроннa версія маршруту з описом історичних пунктів та технічними характеристиками.Начальник Управління популяризаційно-просвітницької роботи Українського інституту національної пам'ятісказала: «Такі маршрути є надзвичайно важливі сьогодні, адже вони про нашу пам'ять, про наших героїв, про великі дні наших Визвольних змагань, а пам'ять і всі ці складові є потужною зброєю, що об'єднує і дає нам сили протистояти нині. І тому хочеться, щоб в урочище Вовчак приїжджало якомога більше людей, а ми, Український інститут національної пам'яті, підтримували і будемо підтримувати такі ініціативи надалі».Директор меморіального комплексу «Вовчак», ініціатор відновлення комплексурозповів, що село було знищене з лиця землі, радянська влада пройшлася по ньому тракторами і бульдозерами, вціліла лише частина сільського кладовища.Урочище Вовчак сьогодні знаходиться обабіч людських доріг, а в роки Другої світової війни село з однойменною назвою стало тим місцем, де, як потім почали співати у пісні, «там далеко на Волині родилась армія УПА».Село було знищене радянською владою вщент. Навіть колишні повстанці, втрапивши сюди після війни, не зразу згадували, де і що тут стояло. Але людська пам’ять міцна, і з часом за кресленнями, які зробили старі вояки УПА, тут почали відновлювати базу повстанців. Навесні 1943 року у Вовчаку вже був загін з п’яти сотень вояків Української повстанської армії (УПА). Місце дислокації отримує назву «Січ».Тут був штаб, казарми, різноманітні майстерні, госпіталь, підстаршинська школа та інші виробничі підрозділи, необхідні для побуту і бойового вишколу повстанців. На території відновленої бази повстанців діє історичний комплекс «Вовчак. Волинська Січ», де проводять патріотичні табори, конкурси патріотичної пісні, сюди вже приїжджають багато екскурсантів.Маршрут не обмежується лише урочищем Вовчак, що у Турійському районі, як і діяльність загонів УПА на Волині не обмежувалася лише цим регіоном. У селі Губин, як вказано у буклеті маршруту, була криївка (схрон) для повстанців, де вони переховувалися ще у 1949 році. Губинський ліс - місце таборування сотні УПА, яка входила до складу повстанської республіки “Січ». Окремі боївки повстанців вели збройну боротьбу у губинських лісах до початку 50-х років минулого століття. Повстанська база була у селі Озютичі, саме в Озютичі, як і у Вовчак почали збиратися перші добровольці майбутньої УПА. В околицях нині неіснуючого села Лежахів розташовувалася друга підстаршинська школа «Лісові чорти», в яку на вишкіл брали лише хлопців з освітою не менше семи класів гімназії. У селах Мочалки та Вербичне є братські могили повстанців.

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