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На Волині відкрили 64-кілометровий історико-краєзнавчий упівський маршрут. ФОТО

На Волині відкрили 64-кілометровий історико-краєзнавчий упівський маршрут. ФОТО
На Волині в легендарному урочищі Вовчак відкрили історико-краєзнавчий туристичний маршрут місцями бойової слави УПА.


Маршрут, який відкрили 8 лютого, має назву «Вовчак: «Волинська Січ». Його протяжність 64 кілометри та 15 історичних пунктів. Маршрут не тільки пішохідний, а й велосипедний, - повідомляють в Українському інституті національної пам`яті.

Проєкт розробили у ГО «Волинська фундація» та туристичному клубі «Антар» за підтримки Українського інституту національної пам'яті. Саме Інститут сприяв виготовленню 20 тисяч буклетів із інформацією та мапою маршруту, вказівників та інформаційних стендів. Невдовзі з`явиться й електроннa версія маршруту з описом історичних пунктів та технічними характеристиками.
На Волині відкрили 64-кілометровий історико-краєзнавчий упівський маршрут. ФОТО


На Волині відкрили 64-кілометровий історико-краєзнавчий упівський маршрут. ФОТО

Начальник Управління популяризаційно-просвітницької роботи Українського інституту національної пам'яті Зоя Бойченко сказала: «Такі маршрути є надзвичайно важливі сьогодні, адже вони про нашу пам'ять, про наших героїв, про великі дні наших Визвольних змагань, а пам'ять і всі ці складові є потужною зброєю, що об'єднує і дає нам сили протистояти нині. І тому хочеться, щоб в урочище Вовчак приїжджало якомога більше людей, а ми, Український інститут національної пам'яті, підтримували і будемо підтримувати такі ініціативи надалі».

Директор меморіального комплексу «Вовчак», ініціатор відновлення комплексу Василь Мазурик розповів, що село було знищене з лиця землі, радянська влада пройшлася по ньому тракторами і бульдозерами, вціліла лише частина сільського кладовища.
На Волині відкрили 64-кілометровий історико-краєзнавчий упівський маршрут. ФОТО
На Волині відкрили 64-кілометровий історико-краєзнавчий упівський маршрут. ФОТО
На Волині відкрили 64-кілометровий історико-краєзнавчий упівський маршрут. ФОТО


Довідково:

Урочище Вовчак сьогодні знаходиться обабіч людських доріг, а в роки Другої світової війни село з однойменною назвою стало тим місцем, де, як потім почали співати у пісні, «там далеко на Волині родилась армія УПА».

Село було знищене радянською владою вщент. Навіть колишні повстанці, втрапивши сюди після війни, не зразу згадували, де і що тут стояло. Але людська пам’ять міцна, і з часом за кресленнями, які зробили старі вояки УПА, тут почали відновлювати базу повстанців. Навесні 1943 року у Вовчаку вже був загін з п’яти сотень вояків Української повстанської армії (УПА). Місце дислокації отримує назву «Січ».Тут був штаб, казарми, різноманітні майстерні, госпіталь, підстаршинська школа та інші виробничі підрозділи, необхідні для побуту і бойового вишколу повстанців. На території відновленої бази повстанців діє історичний комплекс «Вовчак. Волинська Січ», де проводять патріотичні табори, конкурси патріотичної пісні, сюди вже приїжджають багато екскурсантів.
На Волині відкрили 64-кілометровий історико-краєзнавчий упівський маршрут. ФОТО
На Волині відкрили 64-кілометровий історико-краєзнавчий упівський маршрут. ФОТО
На Волині відкрили 64-кілометровий історико-краєзнавчий упівський маршрут. ФОТО


Маршрут не обмежується лише урочищем Вовчак, що у Турійському районі, як і діяльність загонів УПА на Волині не обмежувалася лише цим регіоном. У селі Губин, як вказано у буклеті маршруту, була криївка (схрон) для повстанців, де вони переховувалися ще у 1949 році. Губинський ліс - місце таборування сотні УПА, яка входила до складу повстанської республіки “Січ». Окремі боївки повстанців вели збройну боротьбу у губинських лісах до початку 50-х років минулого століття. Повстанська база була у селі Озютичі, саме в Озютичі, як і у Вовчак почали збиратися перші добровольці майбутньої УПА. В околицях нині неіснуючого села Лежахів розташовувалася друга підстаршинська школа «Лісові чорти», в яку на вишкіл брали лише хлопців з освітою не менше семи класів гімназії. У селах Мочалки та Вербичне є братські могили повстанців.

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Теги: Волинь, історія, Вовчак
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