Кліматологи прогнозують холодний березень та аномально спекотне літо
Сьогодні, 01:16
Українцям у 2020 році варто готуватися до холодного березня, аномально спекотного літа і тривалої осені.
В Україні ставатиме все спекотніше, а також кількість екстремальних погодних явищ тільки збільшиться. Про це повідомила учений-кліматолог, науковий співробітник Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краківська, - пише Кореспондент.
Зокрема, Краківська сказала, що осінь має всі шанси продовжитися до Нового року, а, можливо, й далі.
"У той же час, березень у нас може бути холоднішим від норми. Як не крути, але взимку у нас короткий день, ми охолоджуємося. Цей максимум охолодження тепер, переважно, припадає на березень", - сказала кліматолог.
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В Україні ставатиме все спекотніше, а також кількість екстремальних погодних явищ тільки збільшиться. Про це повідомила учений-кліматолог, науковий співробітник Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краківська, - пише Кореспондент.
Зокрема, Краківська сказала, що осінь має всі шанси продовжитися до Нового року, а, можливо, й далі.
"У той же час, березень у нас може бути холоднішим від норми. Як не крути, але взимку у нас короткий день, ми охолоджуємося. Цей максимум охолодження тепер, переважно, припадає на березень", - сказала кліматолог.
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