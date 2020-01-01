Кліматологи прогнозують холодний березень та аномально спекотне літо





В Україні ставатиме все спекотніше, а також кількість екстремальних погодних явищ тільки збільшиться. Про це повідомила учений-кліматолог, науковий співробітник Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краківська, - пише



Зокрема, Краківська сказала, що осінь має всі шанси продовжитися до Нового року, а, можливо, й далі.



"У той же час, березень у нас може бути холоднішим від норми. Як не крути, але взимку у нас короткий день, ми охолоджуємося. Цей максимум охолодження тепер, переважно, припадає на березень", - сказала кліматолог.

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