вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Уряд перерахував гроші на зарплату волинським шахтарям

Уряд перерахував гроші на зарплату волинським шахтарям
Кабінет міністрів перерахував 163 мільйони гривень для погашення заборгованості з виплат заробітних плат шахтарям за грудень 2019 року.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук уточнив, що йдеться про зарплати працівників державних підприємств Шахта ім. М.С.Сургая, Ш/у Південнодонбаське №1, Мирноградвугілля, Селидіввугілля, Торецьквугілля, Первомайськвугілля, Львіввугілля, Волиньвугілля та приватного акціонерного товариства «Лисичанськвугілля», - пише Громадське.

Гончарук також уточнив, що до цього 5 лютого уряд спрямував ще 163 млн грн на погашення заборгованості працівникам цих шахт.

«Виплата зарплат шахтарям у повному обсязі — одне з пріоритетних завдань для уряду сьогодні. У бюджеті-2020 передбачено майже 2 млн грн на виплату заробітної плати та погашення заборгованості працівникам вугільної галузі», — уточнив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зарплата, гроші, шатарі, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Подвиг.Подія, достойна висвітлення. Дожились...
Відповісти
Вибір редактора
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Уряд перерахував гроші на зарплату волинським шахтарям
Сьогодні, 07:34
Наша історія: на Волині 21-річна вчителька застрелила головного НКВДиста району
Сьогодні, 06:11
Як у Ковелі батьки називали дітей майже 200 років тому
Сьогодні, 05:18
Розглянуть конституційність закону про перейменування УПЦ (МП)
Сьогодні, 04:13
У 2020 році безкоштовними стануть ряд медичних послуг. СПИСОК
Сьогодні, 03:24
Схожі новини
За рік реальна зарплата на Волині виросла на 8 відсотків За рік реальна зарплата на Волині виросла на 8 відсотків
30 листопад, 2019, 20:47
ТОП-5 найбільш оплачуваних вакансій Волині ТОП-5 найбільш оплачуваних вакансій Волині
02 жовтень, 2019, 16:03
Хто на Волині заробляє найбільше Хто на Волині заробляє найбільше
01 вересень, 2019, 09:17
Середня зарплата на Волині – одна з найнижчих серед областей Середня зарплата на Волині – одна з найнижчих серед областей
30 березень, 2019, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Уряд перерахував гроші на зарплату волинським шахтарям
Сьогодні, 07:34
 0
Наша історія: на Волині 21-річна вчителька застрелила головного НКВДиста району
Сьогодні, 06:11
 0
Як у Ковелі батьки називали дітей майже 200 років тому
Сьогодні, 05:18
 0
Розглянуть конституційність закону про перейменування УПЦ (МП)
Сьогодні, 04:13
 0
У 2020 році безкоштовними стануть ряд медичних послуг. СПИСОК
Сьогодні, 03:24
 0
Медіа
відео
1/8