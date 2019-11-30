Уряд перерахував гроші на зарплату волинським шахтарям
Сьогодні, 07:34
Кабінет міністрів перерахував 163 мільйони гривень для погашення заборгованості з виплат заробітних плат шахтарям за грудень 2019 року.
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук уточнив, що йдеться про зарплати працівників державних підприємств Шахта ім. М.С.Сургая, Ш/у Південнодонбаське №1, Мирноградвугілля, Селидіввугілля, Торецьквугілля, Первомайськвугілля, Львіввугілля, Волиньвугілля та приватного акціонерного товариства «Лисичанськвугілля», - пише Громадське.
Гончарук також уточнив, що до цього 5 лютого уряд спрямував ще 163 млн грн на погашення заборгованості працівникам цих шахт.
«Виплата зарплат шахтарям у повному обсязі — одне з пріоритетних завдань для уряду сьогодні. У бюджеті-2020 передбачено майже 2 млн грн на виплату заробітної плати та погашення заборгованості працівникам вугільної галузі», — уточнив він.
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Прем’єр-міністр Олексій Гончарук уточнив, що йдеться про зарплати працівників державних підприємств Шахта ім. М.С.Сургая, Ш/у Південнодонбаське №1, Мирноградвугілля, Селидіввугілля, Торецьквугілля, Первомайськвугілля, Львіввугілля, Волиньвугілля та приватного акціонерного товариства «Лисичанськвугілля», - пише Громадське.
Гончарук також уточнив, що до цього 5 лютого уряд спрямував ще 163 млн грн на погашення заборгованості працівникам цих шахт.
«Виплата зарплат шахтарям у повному обсязі — одне з пріоритетних завдань для уряду сьогодні. У бюджеті-2020 передбачено майже 2 млн грн на виплату заробітної плати та погашення заборгованості працівникам вугільної галузі», — уточнив він.
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Коментарі 1
Подвиг.Подія, достойна висвітлення. Дожились...
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