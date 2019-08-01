Андрій Богдан зібрався у відставку, - ЗМІ

Андрій Богдан зареєстрував заяву про відставку.



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За словами п'яти джерел УП, Богдан мав розмову про свою відставку з президентом Володомиром Зеленським у понеділок 10 лютого.



Очільник ОПУ також обговорював відставку зі своїми заступниками.



Про причини наміру Богдана піти з Офісу президента джерела не повідомляють.



Помічники президента Сергій Шефір й Андрій Єрмак, та сам Богдан не коментують інформацію про відставку.

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