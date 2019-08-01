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Андрій Богдан зібрався у відставку, - ЗМІ

Андрій Богдан зібрався у відставку, - ЗМІ
Керівник Офісу президента Андрій Богдан зареєстрував заяву про відставку.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на співпрозмовника з оточення Богдана та в Кабінеті міністрів

За словами п'яти джерел УП, Богдан мав розмову про свою відставку з президентом Володомиром Зеленським у понеділок 10 лютого.

Очільник ОПУ також обговорював відставку зі своїми заступниками.

Про причини наміру Богдана піти з Офісу президента джерела не повідомляють.

Помічники президента Сергій Шефір й Андрій Єрмак, та сам Богдан не коментують інформацію про відставку.

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Теги: Андрій Богдан, відставка
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