Андрій Богдан зібрався у відставку, - ЗМІ
10 лютий, 23:22
Керівник Офісу президента Андрій Богдан зареєстрував заяву про відставку.
Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на співпрозмовника з оточення Богдана та в Кабінеті міністрів
За словами п'яти джерел УП, Богдан мав розмову про свою відставку з президентом Володомиром Зеленським у понеділок 10 лютого.
Очільник ОПУ також обговорював відставку зі своїми заступниками.
Про причини наміру Богдана піти з Офісу президента джерела не повідомляють.
Помічники президента Сергій Шефір й Андрій Єрмак, та сам Богдан не коментують інформацію про відставку.
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Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на співпрозмовника з оточення Богдана та в Кабінеті міністрів
За словами п'яти джерел УП, Богдан мав розмову про свою відставку з президентом Володомиром Зеленським у понеділок 10 лютого.
Очільник ОПУ також обговорював відставку зі своїми заступниками.
Про причини наміру Богдана піти з Офісу президента джерела не повідомляють.
Помічники президента Сергій Шефір й Андрій Єрмак, та сам Богдан не коментують інформацію про відставку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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