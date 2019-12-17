Розглянуть конституційність закону про перейменування УПЦ (МП)





Розгляд закону відбудеться 11 лютого, - повідомляє пресслужба



Розгляд відбудеться за конституційним поданням 49 народних депутатів України, які стверджують, що оспорюваний Закон нівелює релігійну свободу та міжконфесійний мир в Україні, порушує конституційні права та свободи громадян.



"Зокрема: право на свободу світогляду і віросповідання, свободу об’єднання в організації для здійснення та захисту своїх прав і свобод й задоволення інтересів, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. На думку народних депутатів, зазначене є втручанням держави у церковні справи, що суперечить Конституції України", - йдеться у повідомленні.



Закон передбачає, що релігійна організація, яка входить до структури релігійного об’єднання, керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину її території, зобов’язана у своїй повній статутній назві відображати належність до такої релігійної організації за межами України та повністю вказувати назву тієї організації, частиною якої вона є, з можливим додаванням слів «в Україні».



У поданні також вказується, що розгляд та ухвалення вказаного Закону відбулися з порушенням конституційної процедури.

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