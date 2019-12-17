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Розглянуть конституційність закону про перейменування УПЦ (МП)

Розглянуть конституційність закону про перейменування УПЦ (МП)
Конституційний суд України почне розгляд закону про перейменування Української православної церкви (Московського патріархату).

Розгляд закону відбудеться 11 лютого, - повідомляє пресслужба КСУ.

Розгляд відбудеться за конституційним поданням 49 народних депутатів України, які стверджують, що оспорюваний Закон нівелює релігійну свободу та міжконфесійний мир в Україні, порушує конституційні права та свободи громадян.

"Зокрема: право на свободу світогляду і віросповідання, свободу об’єднання в організації для здійснення та захисту своїх прав і свобод й задоволення інтересів, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. На думку народних депутатів, зазначене є втручанням держави у церковні справи, що суперечить Конституції України", - йдеться у повідомленні.

Закон передбачає, що релігійна організація, яка входить до структури релігійного об’єднання, керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину її території, зобов’язана у своїй повній статутній назві відображати належність до такої релігійної організації за межами України та повністю вказувати назву тієї організації, частиною якої вона є, з можливим додаванням слів «в Україні».

У поданні також вказується, що розгляд та ухвалення вказаного Закону відбулися з порушенням конституційної процедури.

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Теги: УПЦ, перейменуванн
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