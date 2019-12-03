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«Допустили колапс», – чиновниця Луцькради про тих, хто мав посипати тротуари під час ожеледиці

«Допустили колапс», – чиновниця Луцькради про тих, хто мав посипати тротуари під час ожеледиці
У Луцькраді проведуть службове розслідування щодо тих, хто згідно з договорами субпідряду мав чистити та посипати тротуари під час ожеледиці у місті, а також щодо тих посадовців мерії, які мали контролювати цю роботу.

Про це йшлося у вівторок, 11 лютого, під час оперативної наради у мерії.

Виконувач обов'язків директора департаменту житлово-комунального господарства Надія Коленда розповіла, що підприємство «Луцькспецкомунтранс» мало б забезпечувати розчищення та посипання доріг, із чим воно і справилося.

Натомість за результатами тендеру за договорами субпідряду залучили інші житлово-комунальні підприємства до прибирання тротуарів та зупинок міста, їм видали соляно-піщану суміш. Вони мали б забезпечити посипання та очищення тротуарів під час снігопаду та ожеледиці 6-8 лютого.

За словами Коленди, всі умови для цього у них були. Утім, ЖКП №2, ЖКП №3, ЖКП №7, ЖКП №1, ЖЕК №8 ЖБК та деякі інші не справилися зі своєю роботою.

Як зауважила чиновниця, ці підприємства вивели свою малогабаритну техніку у ті місця, які були недоступні для великогабаритної техніки «Луцькспецкомунтрансу». Утім, посипання протиожеледними сумішами зробили неякісно, було багато скарг від лучан, а головне – чимало звернень до травмпункту.

«Картина неприпустима, нарікань було дуже багато. У них вже взяли пояснення. Звичайно, допустили колапс і думаю, що повинні відповідати за це. Маємо не заплатити за такі роботи, з них знімемо оплату за лютий. Крім того, з них знімуть преміювання за цей місяць», - сказала Надія Коленда.

Натомість в.о. мера Григорій Пустовіт зауважив, що цьогоріч «зими не було», але і у таких умовах комунальники не змогли справитися.

«Один раз – 7 лютого стало слизько. Невже ви виявилися неготові? Ми проводили наради, інструктажі, звертали увагу», - сказав Путовіт.

Він дав доручення провести службове розслідування щодо людей, які допустили таку ситуацію та притягнути їх до відповідальності.

«Це вже навіть не сидять на цих посадах, а лежать. Купа скарг по наших департаментах ЖКГ, купа, але це вже перебор», - сказав Пустовіт.

Перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад додав, що не варто знімати відповідальності і з голів ОСББ, які не змогли забезпечити належну роботу під час ожеледиці на прибудинкових територіях.

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Теги: прибирання, ожеледиця, Луцьк
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