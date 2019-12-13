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У Луцьку зареєстрували 36 випадків грипу

У Луцьку зареєстрували 36 випадків грипу
У Луцьку у 2020 році зареєстрували 36 випадків грипу. Лабораторно підтвердили 13 випадків. Із них один випадок – грип типу В, 12 випадків – грип типу А (Н1), інші випадки підтверджені клінічно.

Про це під час оперативної наради у Луцькраді 11 лютого повідомив начальник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін.

За його словами, кількість госпіталізованих у обласну інфекційну лікарню з початку року з ГРВІ становить 116 осіб (з них 42 дорослих та 74 дитини), із грипом – 11 осіб (2 дорослих, 9 дітей).

Станом на 10 лютого перебуває на стаціонарному лікуванні: з ГРВІ 83 особи - 23 дорослі, 47 дітей; з грипом 13 дітей.

Нагадаємо, у місті зареєстрували летальний випадок від ускладнень грипу типу А(Н1) pdm09, що підтвердили лабораторно. Померла 49-річна лучанка, у якої була діагностована двобічна пневмонія.

Лотвін додав, що всього з початку епідсезону 2019-2020 у Луцьку захворіло 38 290 осіб, щеплення зробили 466 людей.

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Теги: грип, хвороби, Луцьк
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