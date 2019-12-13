У Луцьку зареєстрували 36 випадків грипу
Сьогодні, 09:15
У Луцьку у 2020 році зареєстрували 36 випадків грипу. Лабораторно підтвердили 13 випадків. Із них один випадок – грип типу В, 12 випадків – грип типу А (Н1), інші випадки підтверджені клінічно.
Про це під час оперативної наради у Луцькраді 11 лютого повідомив начальник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін.
За його словами, кількість госпіталізованих у обласну інфекційну лікарню з початку року з ГРВІ становить 116 осіб (з них 42 дорослих та 74 дитини), із грипом – 11 осіб (2 дорослих, 9 дітей).
Станом на 10 лютого перебуває на стаціонарному лікуванні: з ГРВІ 83 особи - 23 дорослі, 47 дітей; з грипом 13 дітей.
Нагадаємо, у місті зареєстрували летальний випадок від ускладнень грипу типу А(Н1) pdm09, що підтвердили лабораторно. Померла 49-річна лучанка, у якої була діагностована двобічна пневмонія.
Лотвін додав, що всього з початку епідсезону 2019-2020 у Луцьку захворіло 38 290 осіб, щеплення зробили 466 людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це під час оперативної наради у Луцькраді 11 лютого повідомив начальник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін.
За його словами, кількість госпіталізованих у обласну інфекційну лікарню з початку року з ГРВІ становить 116 осіб (з них 42 дорослих та 74 дитини), із грипом – 11 осіб (2 дорослих, 9 дітей).
Станом на 10 лютого перебуває на стаціонарному лікуванні: з ГРВІ 83 особи - 23 дорослі, 47 дітей; з грипом 13 дітей.
Нагадаємо, у місті зареєстрували летальний випадок від ускладнень грипу типу А(Н1) pdm09, що підтвердили лабораторно. Померла 49-річна лучанка, у якої була діагностована двобічна пневмонія.
Лотвін додав, що всього з початку епідсезону 2019-2020 у Луцьку захворіло 38 290 осіб, щеплення зробили 466 людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 11 лютого
Сьогодні, 09:15
У Луцьку зареєстрували 36 випадків грипу
Сьогодні, 09:15
Карантин у луцьких школах можуть продовжити знову
Сьогодні, 09:08
«Допустили колапс», – чиновниця Луцькради про тих, хто мав посипати тротуари під час ожеледиці
Сьогодні, 09:00
Чому сьогодні треба прибрати в будинку і винести старе взуття: прикмети і забобони 11 лютого
Сьогодні, 08:52
Медіа