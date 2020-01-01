«Закликаю не відвідувати ринок, бо це небезпечно», – Пустовіт
Сьогодні, 09:30
Виконувач обов’язків Луцького міського голови Григорій Пустовіт назвав «дикою» ситуацію, що слалася у зв’язку з демонтажем Старого ринку й закликав лучан не відвідувати це місце торгівлі.
Про це йшлося під час оперативної наради сьогодні, 11 лютого.
За словами Пустовіта, міська рада не відступатиме від своїх намірів перенести ринок. Він зауважив, що мерія готова допомогти у переїзді тим підприємцям, які готові до співпраці.
«Ми не можемо гарантувати там безпеку людей, тому закликаємо лучан не відвідувати ринок. Ви бачили їхні чати, в який йдеться про те, щоб брати цвяхи, якісь інші предмети. Вони не будуть, напевно, застосовувати цього до покупців. Але ми не можемо гарантувати безпеку. Відвідування ринку несе загрозу здоров’ю лучан», - сказав Пустовіт.
Він зауважив, що мерія не відступатиме і продовжить свої дії у напрямку демонтажу.
Нагадаємо, що у понеділок, 10 лютого працівники департаменту муніципальної варти в супроводі поліції прибули на Старий ринок для демонтажу паркану зі сторони зупинки. Але розпочали муніципали примусовий демонтаж на ринку ще 4 лютого.
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Про це йшлося під час оперативної наради сьогодні, 11 лютого.
За словами Пустовіта, міська рада не відступатиме від своїх намірів перенести ринок. Він зауважив, що мерія готова допомогти у переїзді тим підприємцям, які готові до співпраці.
«Ми не можемо гарантувати там безпеку людей, тому закликаємо лучан не відвідувати ринок. Ви бачили їхні чати, в який йдеться про те, щоб брати цвяхи, якісь інші предмети. Вони не будуть, напевно, застосовувати цього до покупців. Але ми не можемо гарантувати безпеку. Відвідування ринку несе загрозу здоров’ю лучан», - сказав Пустовіт.
Він зауважив, що мерія не відступатиме і продовжить свої дії у напрямку демонтажу.
Нагадаємо, що у понеділок, 10 лютого працівники департаменту муніципальної варти в супроводі поліції прибули на Старий ринок для демонтажу паркану зі сторони зупинки. Але розпочали муніципали примусовий демонтаж на ринку ще 4 лютого.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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