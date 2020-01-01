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«Закликаю не відвідувати ринок, бо це небезпечно», – Пустовіт

«Закликаю не відвідувати ринок, бо це небезпечно», – Пустовіт
Виконувач обов’язків Луцького міського голови Григорій Пустовіт назвав «дикою» ситуацію, що слалася у зв’язку з демонтажем Старого ринку й закликав лучан не відвідувати це місце торгівлі.

Про це йшлося під час оперативної наради сьогодні, 11 лютого.

За словами Пустовіта, міська рада не відступатиме від своїх намірів перенести ринок. Він зауважив, що мерія готова допомогти у переїзді тим підприємцям, які готові до співпраці.

«Ми не можемо гарантувати там безпеку людей, тому закликаємо лучан не відвідувати ринок. Ви бачили їхні чати, в який йдеться про те, щоб брати цвяхи, якісь інші предмети. Вони не будуть, напевно, застосовувати цього до покупців. Але ми не можемо гарантувати безпеку. Відвідування ринку несе загрозу здоров’ю лучан», - сказав Пустовіт.

Він зауважив, що мерія не відступатиме і продовжить свої дії у напрямку демонтажу.

Нагадаємо, що у понеділок, 10 лютого працівники департаменту муніципальної варти в супроводі поліції прибули на Старий ринок для демонтажу паркану зі сторони зупинки. Але розпочали муніципали примусовий демонтаж на ринку ще 4 лютого.

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Теги: Старий ринок, Григорій Пустовіт, небезпека
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Коментарі 7
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Тобто нам вже прямо вказують якісь самозванці,що ми маємо робити і що відвідувати,мать.....це вже перебір.
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Цы самозванці які захопили владу незаконно диктують умови лучанам
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групка шантажистів, шантажує лучан. Я завтра стану на Театральному майдані і буду продавати, що захочу і щоб не трогали мого майна! бо мені так добре. Треба зібратись на суботник та винести те сміття з ринку
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З вас гарант як з мене балярина!!!
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А ми закликаємо відвідувати ринок, бо це вигідно і корисно! Саме тут ви знайдете свіженьке м'ясце, творожок, яйця, овочі та фрукти. Ми раді будемо бачити вас. Дуже багато теплих слів і підтримки чути останнім часом від громадян, не всі сліпі, громада мислить, всім очі не замилять солодкими обіцянками. Єднаймося, громадо, та відстоїмо свій центральний ринок!
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Бандиты спекулянты!
Нарушаете закон!
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ой добре що попередили! дякуємо міському голові!
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