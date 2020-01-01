На Старому ринку розбили вікна тимчасової споруди муніципалів
Сьогодні, 09:34
У Луцьку розбили вікна у МАФі, що належить департаменту муніципальної варти.
Про це інформує департамент у facebook.
Сьогодні, 11 лютого, у в МАФі, який знаходиться на вулиці Замковій та належить департаменту, розбили вікна.
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Муніципали кажуть, що 4 лютого підприємці з Центрального ринку та інші особи не дали вивезти цю конструкцію.
"Маніпулятор, що здійснював вивезення, поліція незаконно затримала та не повертала впродовж 5 днів підряднику", - стверджують у департаменті.
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Про це інформує департамент у facebook.
Сьогодні, 11 лютого, у в МАФі, який знаходиться на вулиці Замковій та належить департаменту, розбили вікна.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Закликаю не відвідувати ринок, бо це небезпечно», – Пустовіт
Муніципали кажуть, що 4 лютого підприємці з Центрального ринку та інші особи не дали вивезти цю конструкцію.
"Маніпулятор, що здійснював вивезення, поліція незаконно затримала та не повертала впродовж 5 днів підряднику", - стверджують у департаменті.
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Коментарі 2
самі собі бьють, щоб показати які вони бідненькі
Базарники, пакуйте чумайдани і клітчаті сумки! Вас вже зачекалися на Новому ринку. А вони шибки б'ють, як шкільні хулігани- пакосники, сміх бере.
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