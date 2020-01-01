На Старому ринку розбили вікна тимчасової споруди муніципалів

У Луцьку розбили вікна у МАФі, що належить департаменту муніципальної варти.Про це інформує департамент у facebook.Сьогодні, 11 лютого, у в МАФі, який знаходиться на вулиці Замковій та належить департаменту, розбили вікна.Муніципали кажуть, що 4 лютого підприємці з Центрального ринку та інші особи не дали вивезти цю конструкцію."Маніпулятор, що здійснював вивезення, поліція незаконно затримала та не повертала впродовж 5 днів підряднику", - стверджують у департаменті.