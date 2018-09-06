На Волині жінку «розвів» на гроші псевдополіцейський

10 лютого до Ковельського відділу поліції звернулась пенсіонерка та повідомила, що стала жертвою шахраїв.Про це повідомляє Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області у facebook.Як з’ясувалось, до потерпілої зателефонувала невідома особа, представилась працівником поліції та повідомила, що її син потрапив в ДТП, збив людину, тож потрібні кошти.Через деякий час жінка віддала у під'їзді будинку невідомому молодику 14 тисяч гривень.Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.Тож, щоб не стати жертвою шахраїв, треба поліцейські радять:1. Перш за все, не впадайте в паніку і не поспішайте виконувати умови аферистів.2. У таких випадках ніколи не називайте своїх близьких на ім'я. Попросіть людину, яка представилася працівником поліції, назвати прізвище, ім'я, по-батькові і дату народження затриманого родича. Практично в 100 відсотках випадків такою інформацією злочинці не володіють і ваш номер набрали шляхом випадкового набору.3. Уточніть в якому саме відділі поліції знаходиться ваш син або родич, після чого передзвоніть в поліцію (телефон «102») і перевірте інформацію.4. Спробуйте якнайшвидше передзвонити тому, хто «потребує негайної допомоги», або людям, які можуть в даний момент бути поруч і підтвердити або спростувати те, що трапилося.