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На Волині жінку «розвів» на гроші псевдополіцейський

На Волині жінку «розвів» на гроші псевдополіцейський
10 лютого до Ковельського відділу поліції звернулась пенсіонерка та повідомила, що стала жертвою шахраїв.

Про це повідомляє Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області у facebook.

Як з’ясувалось, до потерпілої зателефонувала невідома особа, представилась працівником поліції та повідомила, що її син потрапив в ДТП, збив людину, тож потрібні кошти.

Через деякий час жінка віддала у під'їзді будинку невідомому молодику 14 тисяч гривень.

Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.

Тож, щоб не стати жертвою шахраїв, треба поліцейські радять:
1. Перш за все, не впадайте в паніку і не поспішайте виконувати умови аферистів.
2. У таких випадках ніколи не називайте своїх близьких на ім'я. Попросіть людину, яка представилася працівником поліції, назвати прізвище, ім'я, по-батькові і дату народження затриманого родича. Практично в 100 відсотках випадків такою інформацією злочинці не володіють і ваш номер набрали шляхом випадкового набору.
3. Уточніть в якому саме відділі поліції знаходиться ваш син або родич, після чого передзвоніть в поліцію (телефон «102») і перевірте інформацію.
4. Спробуйте якнайшвидше передзвонити тому, хто «потребує негайної допомоги», або людям, які можуть в даний момент бути поруч і підтвердити або спростувати те, що трапилося.

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Теги: шахрайство, поліція, поради
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