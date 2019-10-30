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На Волині фура зіткнулась із Opel: двох людей вирізали з легковика

На Волині фура зіткнулась із Opel: двох людей вирізали з легковика
Поблизу села Соловичі Турійського району трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю Opel Astra та вантажівки Renault Magnum. Водія та пасажира легкового автомобіля затиснуло всередині.

Автопригода трапилась 10 лютого о 06:14, - пише У ДСНС України у Волинській області.

На місце події прибули рятувальники, які за допомогою спецобладнання деблокували потерпілого пасажира з легкового автомобіля та передали його працівникам швидкої допомоги. Водій Opel Astra загинув на місці. Водій вантажівки травмувався.

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Теги: авто, аварія, Волинь
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