На Волині фура зіткнулась із Opel: двох людей вирізали з легковика
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Поблизу села Соловичі Турійського району трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю Opel Astra та вантажівки Renault Magnum. Водія та пасажира легкового автомобіля затиснуло всередині.
Автопригода трапилась 10 лютого о 06:14, - пише У ДСНС України у Волинській області.
На місце події прибули рятувальники, які за допомогою спецобладнання деблокували потерпілого пасажира з легкового автомобіля та передали його працівникам швидкої допомоги. Водій Opel Astra загинув на місці. Водій вантажівки травмувався.
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Автопригода трапилась 10 лютого о 06:14, - пише У ДСНС України у Волинській області.
На місце події прибули рятувальники, які за допомогою спецобладнання деблокували потерпілого пасажира з легкового автомобіля та передали його працівникам швидкої допомоги. Водій Opel Astra загинув на місці. Водій вантажівки травмувався.
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