На Волині фура зіткнулась із Opel: двох людей вирізали з легковика





Автопригода трапилась 10 лютого о 06:14, - пише У ДСНС України у Волинській області.



На місце події прибули рятувальники, які за допомогою спецобладнання деблокували потерпілого пасажира з легкового автомобіля та передали його працівникам швидкої допомоги. Водій Opel Astra загинув на місці. Водій вантажівки травмувався.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Соловичі Турійського району трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю Opel Astra та вантажівки Renault Magnum. Водія та пасажира легкового автомобіля затиснуло всередині.Автопригода трапилась 10 лютого о 06:14, - пише У ДСНС України у Волинській області.На місце події прибули рятувальники, які за допомогою спецобладнання деблокували потерпілого пасажира з легкового автомобіля та передали його працівникам швидкої допомоги. Водій Opel Astra загинув на місці. Водій вантажівки травмувався.

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