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У Луцьку виявили Audi з підробленими документами

У Луцьку виявили Audi з підробленими документами
У Луцьку 11 лютого на проспекті Відродження патрульні зупинили автомобіль Audi A6 під керуванням 31-річного водія, який рухався з технічною несправністю, чим порушував правила дорожнього руху.

Під час перевірки документів поліцейські встановили, що вказаний у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу номер кузова не збігається з фактичним, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Патрульні на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Наразі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

У Луцьку виявили Audi з підробленими документами

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Теги: підроблення, авто, Луцьк
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