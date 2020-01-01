У Луцьку виявили Audi з підробленими документами
Сьогодні, 10:12
У Луцьку 11 лютого на проспекті Відродження патрульні зупинили автомобіль Audi A6 під керуванням 31-річного водія, який рухався з технічною несправністю, чим порушував правила дорожнього руху.
Під час перевірки документів поліцейські встановили, що вказаний у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу номер кузова не збігається з фактичним, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Патрульні на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Наразі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.
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Під час перевірки документів поліцейські встановили, що вказаний у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу номер кузова не збігається з фактичним, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Патрульні на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Наразі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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