У Луцьку два будинки залишаться без води
Сьогодні, 10:33
У Луцьку 11 лютого на одній із вулиць тимчасово призупинять водопостачання.
Про це інформує пресслужба КП «Луцькводоканал».
Так, у зв’язку з аварійною ситуацію на бойлерній на вулиці Світла, 3, сьогодні, 11 лютого, із 9:00 до 14:00 години буде припинено водопостачання холодної та гарячої води за адресами: вул. Світла, 3 і Світла, 5.
Нагадаємо, що також 11 лютого з 9:00 і до завершення аварійно-відновлювальних робіт у районі 40-го кварталу буде повністю відсутнє гаряче та холодне водопостачання.
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Про це інформує пресслужба КП «Луцькводоканал».
Так, у зв’язку з аварійною ситуацію на бойлерній на вулиці Світла, 3, сьогодні, 11 лютого, із 9:00 до 14:00 години буде припинено водопостачання холодної та гарячої води за адресами: вул. Світла, 3 і Світла, 5.
Нагадаємо, що також 11 лютого з 9:00 і до завершення аварійно-відновлювальних робіт у районі 40-го кварталу буде повністю відсутнє гаряче та холодне водопостачання.
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