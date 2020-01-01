У Луцьку два будинки залишаться без води





Про це інформує пресслужба КП «Луцькводоканал».



Так, у зв’язку з аварійною ситуацію на бойлерній на вулиці Світла, 3, сьогодні, 11 лютого, із 9:00 до 14:00 години буде припинено водопостачання холодної та гарячої води за адресами: вул. Світла, 3 і Світла, 5.



Нагадаємо, що також 11 лютого з 9:00 і до завершення аварійно-відновлювальних робіт

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 11 лютого на одній із вулиць тимчасово призупинять водопостачання.Про це інформує пресслужба КП «Луцькводоканал».Так, у зв’язку з аварійною ситуацію на бойлерній на вулиці Світла, 3, сьогодні, 11 лютого, із 9:00 до 14:00 години буде припинено водопостачання холодної та гарячої води за адресами: вул. Світла, 3 і Світла, 5.Нагадаємо, що також 11 лютого з 9:00 і до завершення аварійно-відновлювальних робіт у районі 40-го кварталу буде повністю відсутнє гаряче та холодне водопостачання.

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