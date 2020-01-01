Українці, які нелегально працювали на меблевій фірмі у Польщі, заплатять штраф





Як пoвідoмляє



Інші 13 осіб не мали жодних дозвільних документів на роботу в Польщі. Усіх їх покарали штрафами в розмірі 300 злотів кожному. Крім того, громадян України зобов’язали повернутися на батьківщину протягом 30 днів.



Що стосується власника меблевої фірми, то покарання для нього за нелегальне працевлаштування іноземців визначить суд. Туди вже передали справу.

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