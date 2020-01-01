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Українці, які нелегально працювали на меблевій фірмі у Польщі, заплатять штраф

Українці, які нелегально працювали на меблевій фірмі у Польщі, заплатять штраф
Українці, які працювали на виробництві меблів у місті Волув, заплатять штрафи і муситимуть виїхати з Польщі.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Надоджанського відділу прикордонної служби, на підприємстві працювало загалом 17 українців, але легально лише четверо.

Інші 13 осіб не мали жодних дозвільних документів на роботу в Польщі. Усіх їх покарали штрафами в розмірі 300 злотів кожному. Крім того, громадян України зобов’язали повернутися на батьківщину протягом 30 днів.

Що стосується власника меблевої фірми, то покарання для нього за нелегальне працевлаштування іноземців визначить суд. Туди вже передали справу.

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Теги: штраф, Польща, українці
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