На Волині браконьєри втекли, залишивши рибу в сітках. ФОТО

У період з 3 по 10 січня 2020 року державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 21 порушення.Так, склали 11 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства) та п’ять за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення). Оформили п’ять актів виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно з якими вилучили 32 заборонених знарядь лову, - інформує Волинський рибоохоронний патруль.«У порушників вилучено вісім од. заборонених знарядь лову. Накладено штрафів на суму 561 грн», - повідомив начальник Волинського рибоохоронного патруляТак, 5 лютого державні інспектори рибоохорони здійснили спільний рейд з працівниками Національного природного парку «Прип’ять - Стохід». Захід провели на озері Біле Любешівського району. Під час обстеження водойми виявили та вилучили 12 безгосподарських сіток, загальною довжиною 750 метрів. У сітках знаходилася риба: 5 лящів та 1 окунь. Рибу у живому стані повернули у водойму. Склали відповідні акти.9 лютого в ході рибоохоронної роботи рибпатруль зафіксував порушення правил рибальства на зимувальних ямах. Так, на річці Луга поблизу села Щенятин Іваничівського району викрили трьох порушників, які здійснювали вилов риби на зимувальних ямах.На осіб оформили протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП. Також з рибалками провели масово-роз’яснювальну роботу щодо заборони рибалити на зимувальних ямах та ознайомили з Правилами любительського та спортивного рибальства.Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»:Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.