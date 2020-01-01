Зеленський звільнив Богдана і призначив на його місце Єрмака
Сьогодні, 11:51
Керівник Офісу президента України Андрій Богдан подав у відставку. Указ підписав президент України Володимир Зеленський.
Відповідний указ було опубліковано 11 лютого, - пише ТСН.
Днями у ЗМІ почалася з’являтися інформація про відставку Богдана нібито через його конфлікт з радником Зеленського Андрієм Єрмаком.
Згодом Володимир Зеленський призначив Андрія Єрмака новим керівником Офісу президента.
"Призначити Єрмака Андрія Борисовича керівником Офісу Президента України", - йдеться в указі №48/2020.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідний указ було опубліковано 11 лютого, - пише ТСН.
Днями у ЗМІ почалася з’являтися інформація про відставку Богдана нібито через його конфлікт з радником Зеленського Андрієм Єрмаком.
Згодом Володимир Зеленський призначив Андрія Єрмака новим керівником Офісу президента.
"Призначити Єрмака Андрія Борисовича керівником Офісу Президента України", - йдеться в указі №48/2020.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Шістку Коломойського на кацапського агента.
Останні новини
«Не виживати, а жити і досягати поставлених цілей», – девіз волинського спортсмена з інвалідністю. ВІДЕО
Сьогодні, 12:14
Зеленський звільнив Богдана і призначив на його місце Єрмака
Сьогодні, 11:51
На Волині браконьєри втекли, залишивши рибу в сітках. ФОТО
Сьогодні, 11:43
Медіа