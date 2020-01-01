Зеленський звільнив Богдана і призначив на його місце Єрмака

Андрій Богдан подав у відставку. Указ підписав президент України Володимир Зеленський.



Відповідний указ було опубліковано 11 лютого, - пише



Днями у ЗМІ почалася з’являтися інформація про відставку Богдана нібито через його конфлікт з радником Зеленського Андрієм Єрмаком.



Згодом Володимир Зеленський призначив Андрія Єрмака новим керівником Офісу президента.



"Призначити Єрмака Андрія Борисовича керівником Офісу Президента України", - йдеться в указі №48/2020.





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