вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зеленський звільнив Богдана і призначив на його місце Єрмака

Зеленський звільнив Богдана і призначив на його місце Єрмака
Керівник Офісу президента України Андрій Богдан подав у відставку. Указ підписав президент України Володимир Зеленський

Відповідний указ було опубліковано 11 лютого, - пише ТСН

Днями у ЗМІ почалася з’являтися інформація про відставку Богдана нібито через його конфлікт з радником Зеленського Андрієм Єрмаком.

Згодом Володимир Зеленський призначив Андрія Єрмака новим керівником Офісу президента.

"Призначити Єрмака Андрія Борисовича керівником Офісу Президента України", - йдеться в указі №48/2020.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Зеленський, Богдан, звільнення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Шістку Коломойського на кацапського агента.
Відповісти
Вибір редактора
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якість, перевірена часом: білоруська техніка продовжує радувати споживачів*
Сьогодні, 12:17
«Не виживати, а жити і досягати поставлених цілей», – девіз волинського спортсмена з інвалідністю. ВІДЕО
Сьогодні, 12:14
Зеленський звільнив Богдана і призначив на його місце Єрмака
Сьогодні, 11:51
На Волині браконьєри втекли, залишивши рибу в сітках. ФОТО
Сьогодні, 11:43
У Луцьку врятували життя немовляті, мама якого була у важкому стані через грип
Сьогодні, 11:21
Схожі новини
Уряд звільнив голову «Укрзалізниці» Уряд звільнив голову «Укрзалізниці»
29 січень, 14:21
Водіїв, які висадили Ярину Чорногуз з автобуса, звільнять Водіїв, які висадили Ярину Чорногуз з автобуса, звільнять
28 січень, 21:43
Зеленського просять заборонити в'їзд з Китаю через коронавірус Зеленського просять заборонити в'їзд з Китаю через коронавірус
25 січень, 16:53
Зеленський підписав закон про визнання Пласту Зеленський підписав закон про визнання Пласту
14 січень, 04:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ймовірно, через демонтаж: Старий ринок у Луцьку – кілька днів без світла
Сьогодні, 12:25
 0
У Луцьку у прокурора викрали автомобіль
Сьогодні, 12:20
 0
Якість, перевірена часом: білоруська техніка продовжує радувати споживачів*
Сьогодні, 12:17
 0
«Не виживати, а жити і досягати поставлених цілей», – девіз волинського спортсмена з інвалідністю. ВІДЕО
Сьогодні, 12:14
 0
Зеленський звільнив Богдана і призначив на його місце Єрмака
Сьогодні, 11:51
 0
Медіа
відео
1/8