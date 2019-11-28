У Луцьку у прокурора викрали автомобіль





Про це



Автомобіль Audi А6 2003 року випуску був припаркований у дворі житлового будинку, коли невстановлені особи викрали його.



Автомобілем користується співробітник військової прокуратури.



Поліція розпочала досудове розслідування за фактом викрадення автомобіля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку у співробітника військової прокуратури викрали авто.Про це УНН повідомили правоохоронці.Автомобіль Audi А6 2003 року випуску був припаркований у дворі житлового будинку, коли невстановлені особи викрали його.Автомобілем користується співробітник військової прокуратури.Поліція розпочала досудове розслідування за фактом викрадення автомобіля.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію