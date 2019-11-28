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У Луцьку у прокурора викрали автомобіль

У Луцьку у прокурора викрали автомобіль
У Луцьку у співробітника військової прокуратури викрали авто.

Про це УНН повідомили правоохоронці.

Автомобіль Audi А6 2003 року випуску був припаркований у дворі житлового будинку, коли невстановлені особи викрали його.

Автомобілем користується співробітник військової прокуратури.

Поліція розпочала досудове розслідування за фактом викрадення автомобіля.

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Теги: Луцьк, крадіжка авто, прокурор
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