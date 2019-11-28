У Луцьку у прокурора викрали автомобіль
Сьогодні, 12:20
У Луцьку у співробітника військової прокуратури викрали авто.
Про це УНН повідомили правоохоронці.
Автомобіль Audi А6 2003 року випуску був припаркований у дворі житлового будинку, коли невстановлені особи викрали його.
Автомобілем користується співробітник військової прокуратури.
Поліція розпочала досудове розслідування за фактом викрадення автомобіля.
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Про це УНН повідомили правоохоронці.
Автомобіль Audi А6 2003 року випуску був припаркований у дворі житлового будинку, коли невстановлені особи викрали його.
Автомобілем користується співробітник військової прокуратури.
Поліція розпочала досудове розслідування за фактом викрадення автомобіля.
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