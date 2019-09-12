Головний лікар ковельської лікарні очолив медзаклад у Львові
Сьогодні, 13:08
Головний лікар Ковельського МТМО Олег Самчук більше не керує медичним закладом. Він очолив Львівську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Це рішення, зізнаюся, далося мені непросто. Донині Ковель - це все моє життя, а лікарня - його невід'ємна частина. І тут мені є чим пишатися. За кілька останніх років наше МТМО перетворилася на потужну структуру, рівня якої більшості районних лікарень лишається хіба прагнути.
У наших відремонтованих відділеннях пацієнтам завжди комфортно. Найсучасніше медичне обладнання, яким забезпечені наші заклади, дозволяє надавати допомогу найскладнішого рівня. Ми розвиваємося шаленими темпами: пригадайте, як лише торік у вересні тішилися першій операції на відкритому серці, а вже у грудні його пересадили і увійшли в історії сучасної України.
До нас їдуть лікуватися не лише з усієї країни, нам довіряють навіть іноземці. Чого лише вартий приїзд канадійців.
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Та найбільша моя гордість і досягнення на посаді головного лікаря Ковельського МТМО - колектив. Професійні, порядні, чесні та віддані своїй справі Люди. Ви справжні ентузіасти в медицині, з палаючими очима і відкритими до пацієнтів серцями. З вами я не боявся ставити будь-які амбітні цілі, бо знав - ви підтримаєте і підстрахуєте", - написав лікар.
Олег Самчук вдячний колегам, що мав за честь працювати з ними пліч-о-пліч. І він впевнений, що лікарі не зупиняться і Ковельське МТМО своїми унікальними операціями іще не раз прославиться на всю Україну.
"Я ж поки приймаю новий виклик. Знаю, це буде непросто, але я щиро вірю, що у мене все вийде, адже якщо є бажання, то жодні перешкоди не мають значення. Два пересаджених серця і сім нирок у Ковелі - найкраще тому підтвердження", - підрезюмував Олег Самчук.
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Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Це рішення, зізнаюся, далося мені непросто. Донині Ковель - це все моє життя, а лікарня - його невід'ємна частина. І тут мені є чим пишатися. За кілька останніх років наше МТМО перетворилася на потужну структуру, рівня якої більшості районних лікарень лишається хіба прагнути.
У наших відремонтованих відділеннях пацієнтам завжди комфортно. Найсучасніше медичне обладнання, яким забезпечені наші заклади, дозволяє надавати допомогу найскладнішого рівня. Ми розвиваємося шаленими темпами: пригадайте, як лише торік у вересні тішилися першій операції на відкритому серці, а вже у грудні його пересадили і увійшли в історії сучасної України.
До нас їдуть лікуватися не лише з усієї країни, нам довіряють навіть іноземці. Чого лише вартий приїзд канадійців.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Дякую за моє друге життя», - волинянка, якій зробили першу в Україні посмертну пересадку нирки
Та найбільша моя гордість і досягнення на посаді головного лікаря Ковельського МТМО - колектив. Професійні, порядні, чесні та віддані своїй справі Люди. Ви справжні ентузіасти в медицині, з палаючими очима і відкритими до пацієнтів серцями. З вами я не боявся ставити будь-які амбітні цілі, бо знав - ви підтримаєте і підстрахуєте", - написав лікар.
Олег Самчук вдячний колегам, що мав за честь працювати з ними пліч-о-пліч. І він впевнений, що лікарі не зупиняться і Ковельське МТМО своїми унікальними операціями іще не раз прославиться на всю Україну.
"Я ж поки приймаю новий виклик. Знаю, це буде непросто, але я щиро вірю, що у мене все вийде, адже якщо є бажання, то жодні перешкоди не мають значення. Два пересаджених серця і сім нирок у Ковелі - найкраще тому підтвердження", - підрезюмував Олег Самчук.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Ковелі вдруге пересадили серце
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