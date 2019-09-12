Головний лікар ковельської лікарні очолив медзаклад у Львові

Олег Самчук більше не керує медичним закладом. Він очолив Львівську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.



Про це він



"Це рішення, зізнаюся, далося мені непросто. Донині Ковель - це все моє життя, а лікарня - його невід'ємна частина. І тут мені є чим пишатися. За кілька останніх років наше МТМО перетворилася на потужну структуру, рівня якої більшості районних лікарень лишається хіба прагнути.



У наших відремонтованих відділеннях пацієнтам завжди комфортно. Найсучасніше медичне обладнання, яким забезпечені наші заклади, дозволяє надавати допомогу найскладнішого рівня. Ми розвиваємося шаленими темпами: пригадайте, як лише торік у вересні тішилися першій операції на відкритому серці, а вже у грудні його пересадили і увійшли в історії сучасної України.



До нас їдуть лікуватися не лише з усієї країни, нам довіряють навіть іноземці. Чого лише вартий приїзд канадійців.



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Та найбільша моя гордість і досягнення на посаді головного лікаря Ковельського МТМО - колектив. Професійні, порядні, чесні та віддані своїй справі Люди. Ви справжні ентузіасти в медицині, з палаючими очима і відкритими до пацієнтів серцями. З вами я не боявся ставити будь-які амбітні цілі, бо знав - ви підтримаєте і підстрахуєте", - написав лікар.



Олег Самчук вдячний колегам, що мав за честь працювати з ними пліч-о-пліч. І він впевнений, що лікарі не зупиняться і Ковельське МТМО своїми унікальними операціями іще не раз прославиться на всю Україну.



"Я ж поки приймаю новий виклик. Знаю, це буде непросто, але я щиро вірю, що у мене все вийде, адже якщо є бажання, то жодні перешкоди не мають значення. Два пересаджених серця і сім нирок у Ковелі - найкраще тому підтвердження", - підрезюмував Олег Самчук.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головний лікар Ковельського МТМОбільше не керує медичним закладом. Він очолив Львівську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook."Це рішення, зізнаюся, далося мені непросто. Донині Ковель - це все моє життя, а лікарня - його невід'ємна частина. І тут мені є чим пишатися. За кілька останніх років наше МТМО перетворилася на потужну структуру, рівня якої більшості районних лікарень лишається хіба прагнути.У наших відремонтованих відділеннях пацієнтам завжди комфортно. Найсучасніше медичне обладнання, яким забезпечені наші заклади, дозволяє надавати допомогу найскладнішого рівня. Ми розвиваємося шаленими темпами: пригадайте, як лише торік у вересні тішилися першій операції на відкритому серці, а вже у грудні його пересадили і увійшли в історії сучасної України.До нас їдуть лікуватися не лише з усієї країни, нам довіряють навіть іноземці. Чого лише вартий приїзд канадійців.Та найбільша моя гордість і досягнення на посаді головного лікаря Ковельського МТМО - колектив. Професійні, порядні, чесні та віддані своїй справі Люди. Ви справжні ентузіасти в медицині, з палаючими очима і відкритими до пацієнтів серцями. З вами я не боявся ставити будь-які амбітні цілі, бо знав - ви підтримаєте і підстрахуєте", - написав лікар.Олег Самчук вдячний колегам, що мав за честь працювати з ними пліч-о-пліч. І він впевнений, що лікарі не зупиняться і Ковельське МТМО своїми унікальними операціями іще не раз прославиться на всю Україну."Я ж поки приймаю новий виклик. Знаю, це буде непросто, але я щиро вірю, що у мене все вийде, адже якщо є бажання, то жодні перешкоди не мають значення. Два пересаджених серця і сім нирок у Ковелі - найкраще тому підтвердження", - підрезюмував Олег Самчук.

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