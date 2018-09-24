У Карпатах випало 127 сантиметрів снігу
Сьогодні, 13:22
У Карпатах сьогодні вранці, 11 лютого, подекуди уже намело до 127 сантиметрів снігу.
Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Українського гідрометцентру.
"За даними сніголавинних станцій, станом на 8:00 11 лютого 2020 року, на сніголавинній станції Пожежевська температура повітря: -5,0°С, вітер: південно-західний, 8-12 м/с, сніг. Висота снігового покриву становить 36-127 см", - вказали у відділі УГМЦ.
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Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Українського гідрометцентру.
"За даними сніголавинних станцій, станом на 8:00 11 лютого 2020 року, на сніголавинній станції Пожежевська температура повітря: -5,0°С, вітер: південно-західний, 8-12 м/с, сніг. Висота снігового покриву становить 36-127 см", - вказали у відділі УГМЦ.
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