У Карпатах випало 127 сантиметрів снігу





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"За даними сніголавинних станцій, станом на 8:00 11 лютого 2020 року, на сніголавинній станції Пожежевська температура повітря: -5,0°С, вітер: південно-західний, 8-12 м/с, сніг. Висота снігового покриву становить 36-127 см", - вказали у відділі УГМЦ.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Карпатах сьогодні вранці, 11 лютого, подекуди уже намело до 127 сантиметрів снігу.Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Українського гідрометцентру."За даними сніголавинних станцій, станом на 8:00 11 лютого 2020 року, на сніголавинній станції Пожежевська температура повітря: -5,0°С, вітер: південно-західний, 8-12 м/с, сніг. Висота снігового покриву становить 36-127 см", - вказали у відділі УГМЦ.

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