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У Карпатах випало 127 сантиметрів снігу

У Карпатах випало 127 сантиметрів снігу
У Карпатах сьогодні вранці, 11 лютого, подекуди уже намело до 127 сантиметрів снігу.

Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

"За даними сніголавинних станцій, станом на 8:00 11 лютого 2020 року, на сніголавинній станції Пожежевська температура повітря: -5,0°С, вітер: південно-західний, 8-12 м/с, сніг. Висота снігового покриву становить 36-127 см", - вказали у відділі УГМЦ.






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Теги: погода, Карпати, сніг
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