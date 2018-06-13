Біля Центрального ринку – аварія: зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 13:39
Дві легкові автівки зіткнулися на вулиці Парковій у Луцьку.
Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.
Не розминулися поблизу Старого ринку Mazda і Mercedes. Аварія сталася сьогодні, 11 лютого, близько 12:30.
На місці працює екіпаж патрульної поліції.
Про постраждалих наразі невідомо. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
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Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.
Не розминулися поблизу Старого ринку Mazda і Mercedes. Аварія сталася сьогодні, 11 лютого, близько 12:30.
На місці працює екіпаж патрульної поліції.
Про постраждалих наразі невідомо. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Думаю буде правильно якщо власник авто звернеться по відшкодуванню коштів до Міської ради за те, що вони перенесли зупинку від центрального ринку з заїзною кишенею в незручне та аварійне місце!!!!!
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