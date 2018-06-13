Біля Центрального ринку – аварія: зіткнулися дві автівки. ФОТО





Про це



Не розминулися поблизу Старого ринку Mazda і Mercedes. Аварія сталася сьогодні, 11 лютого, близько 12:30.



На місці працює екіпаж патрульної поліції.



Про постраждалих наразі невідомо. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дві легкові автівки зіткнулися на вулиці Парковій у Луцьку.Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.Не розминулися поблизу Старого ринку Mazda і Mercedes. Аварія сталася сьогодні, 11 лютого, близько 12:30.На місці працює екіпаж патрульної поліції.Про постраждалих наразі невідомо. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

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