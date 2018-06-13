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Біля Центрального ринку – аварія: зіткнулися дві автівки. ФОТО

Біля Центрального ринку – аварія: зіткнулися дві автівки. ФОТО
Дві легкові автівки зіткнулися на вулиці Парковій у Луцьку.

Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.

Не розминулися поблизу Старого ринку Mazda і Mercedes. Аварія сталася сьогодні, 11 лютого, близько 12:30.

На місці працює екіпаж патрульної поліції.

Про постраждалих наразі невідомо. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

Біля Центрального ринку – аварія: зіткнулися дві автівки. ФОТО
Біля Центрального ринку – аварія: зіткнулися дві автівки. ФОТО
Біля Центрального ринку – аварія: зіткнулися дві автівки. ФОТО
Біля Центрального ринку – аварія: зіткнулися дві автівки. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, ринок
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Коментарі 1
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Думаю буде правильно якщо власник авто звернеться по відшкодуванню коштів до Міської ради за те, що вони перенесли зупинку від центрального ринку з заїзною кишенею в незручне та аварійне місце!!!!!
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