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День Валентина у «ПортCity»: куди піти

День Валентина у «ПортCity»: куди піти
Торгово-розважальний центр «ПортCity» готує до Дня Валентина велику кількість розваг та подарунків.

Кожна пара закоханих знайде той відпочинок, який підійде саме їй.

Ярмарок виробів ручної роботи, з 10:00

14 та 15 лютого у торгово-розважальному центрі «ПортCity» відбудеться ярмарок виробів ручної роботи. У продажі – усе символічне до свята закоханих.

«Гарна нагода придбати своїй другій половинці оригінальний та ексклюзивний подарунок. Майстри hand made презентуватимуть свої вироби, наділені особливою енергетикою люботі та позитиву», - розповіли у ТРЦ.

Ярмарок працюватиме з 10-ої ранку на першому поверсі «ПортCity». А 15-го лютого, окрім ярмарку, на відвідувачів чекатимуть майстер-класи та подарунки. Початок майстер-класів о 13.00.

Святкова дискотека на роледромі "GeneratorCity", 15:00

14 лютого на арені розваг GeneratorCitу відбудеться святкова дискотека на роликах з драйвовим діджеєм та запальним ведучим. Крім того, у програмі - конкурси з подарунками та марафон з Купідоном.
Початок о 15.00. Другій половинці – вхід безкоштовний.
Деталі за телефоном: 067 334 50 86.

"Figli Migli", 16:00, 17:30

Маленькі відвідувачі ТРЦ «ПортCity» теж матимуть чим зайнятися 14 лютого. У дитячому розважальному центрі Figli Migli для них проведуть майстер-клас із виготовлення скриньок у формі серця. Майстер-класи відбудуться о 16.00 та о 17.30.

Розіграш путівки на море, 19:00

Протягом місяця (до 14 лютого включно) у «ПортCity» триває акція: зробіть покупки у закладах ТРЦ, окрім гіпермаркету «Там Там Сімейні традиції», єдиним чеком на суму від 300 гривень. На звороті чеку вкажіть своє прізвище, ім’я та номер телефону. Киньте чек у скриньку, що розташована в холі на І поверсі. А вже 14 лютого о 19.00 відбудеться розіграш путівки на море та оголошення результатів. Присутність обов’язкова.

Stand Up-вечірка у боулінг-клуб "StrikeCity", 20:00

Романтична атмосфера, смачні страви та улюблені напої з розвагами чекають на відвідувачів 14 лютого у боулінг-клубі "StrikeCity".
У святковій програмі, яка розпочнеться о 20.00:

- Stand Up від учасника шоу «Розсміши коміка» Артема Лимана;
- Романтична музика від саксофоніста;
- Комплімент від закладу - перші гості, які забронюють столик, отримають пляшку ігристого від закладу.

Деталі та бронювання за телефонами: 067 334 50 85; 0332 78 78 80‬.

Bachata party у «Брамі»

Яскравим продовженням Дня закоханих стане запальна латиноамериканська вечірка у ресторації «Брама», що відбудеться 15 лютого о 20.00.
У програмі: танцювальні майстер-класи, розіграші призів, святкова фотозона, анімації та дискотека з львівським ді джеєм La-Gata.
«Запрошуються усі, хто хоче незабутньо і цікаво провести суботній вечір та познайомитися зі світом бачати, сальси, кізомби», - розповіли у «Брамі».
Вхід на вечірку – 150 гривень. Бронювання столиків: +38 (067) 332 28 57. Деталі з приводу танцювальних майстер-класів: +38 (095) 200 33 33.

ТРЦ «ПортCity», вул. Сухомлинського, 1.


День Валентина у «ПортCity»: куди піти
День Валентина у «ПортCity»: куди піти
День Валентина у «ПортCity»: куди піти
День Валентина у «ПортCity»: куди піти
День Валентина у «ПортCity»: куди піти

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Теги: ПортCity, День Валентина
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