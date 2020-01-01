Де на Волині не буде світла 12 лютого





Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".



Володимир-Волинський район



1.09:00-17:000

с. Хмелів, вул. Центральна, буд. 45 – 61

2. 09:00-17:00

с. Когильно



Горохівський район



1. 09:00–17:00

с. Сенкевичівка, вул. Соборності.



Іваничівський район



1. 10:00-16:30

с. Орищі вул.Гагаріна

2. 09:30-16:30

с. Грибовиця, вул.Молодіжна 1-19

вул. Миру 6,8,,23,25,29,31,33,28

вул.40р.Перемоги 1,2,3,5



Камінь-Каширський район



1. 09:30–15:00

с. Хотешів, вул.Гнівань, Любомирка, пр. Лісовий

2. 09:30-17:00

с. Стобихівка, вул. Нова.



Ківерцівський район



1. 09:00-17:00

ПЛ-10 кВ Л 40-01

КТП-270с. Гор'янівка

ФОП Прендецький Микола Казимірович

КТП-271с. Гор'янівка

ТзОВ "Край"

КТП-272с.Залісоче

ТзОВ `Олицький агробуд`

КТП-275с. Залісоче

КТП-277с. Залісоче

КТП-299 с. Гор'янівка

Сільська рада с.Дідичи

ДП "Рибгосп" "Цумань"

Свято-Стрітенська громада УПЦ

КТП-339 с. Залісоче

Відділ освіти Ківерцівської РДА

Сільська рада с.Дідичи

ФОП Збирун Олександр Іонікійович

КТП-412 с. Залісоче

Відділ освіти Ківерцівської РДА

СФГ "Залісоче" ПЛ-10 кВ Л 40-01

КТП-270с. Гор'янівка

вул. Козацька

вул. Партизанська

КТП-271с. Гор'янівка

КТП-272 с.Залісоче

КТП-275с. Залісоче

вул. Пушкіна вул. Гагаріна

вул. 9 травня, вул. Набережна

КТП-277с. Залісоче

вул. Дворецька, буд. 7,9,15-17,19-22,24,25,27-30,28а,32 вул. І.Франка, буд. 1-9,11 вул. 9 травнявул. Мічуріна

вул. Дворецька

КТП-299 с. Гор'янівка

вул. Партизанська

вул. Проектна, буд. 1-6,8,10 вул. Шевченка, буд вул. Луцька

КТП-339 с. Залісоче

с. Залісоче

КТП-412 с. Залісоче

вул. Луцька,

2. ПЛ-10 кВ 40-01 09:00-17:00 ПЛ-10 кВ Л 40-01

КТП-270с. Гор'янівка

ФОП Прендецький Микола Казимірович

КТП-271с. Гор'янівка

ТзОВ "Край"

КТП-272с.Залісоче

ТзОВ `Олицький агробуд`

КТП-275с. Залісоче

КТП-277с. Залісоче

КТП-299 с. Гор'янівка

Сільська рада с.Дідичи

ДП "Рибгосп" "Цумань"

Свято-Стрітенська громада УПЦ

КТП-339 с. Залісоче

Відділ освіти Ківерцівської РДА

Сільська рада с.Дідичи

ФОП Збирун Олександр Іонікійович

КТП-412 с. Залісоче

Відділ освіти Ківерцівської РДА

СФГ "Залісоче" ПЛ-10 кВ Л 40-01

КТП-270с. Гор'янівка

вул. Козацька

вул. Партизанська

КТП-271с. Гор'янівка

КТП-272 с.Залісоче

КТП-275с. Залісоче

вул. Пушкіна вул. Гагаріна

вул. 9 травня, вул. Набережна

КТП-277с. Залісоче

вул. Дворецька, буд. 7,9,15-17,19-22,24,25,27-30,28а,32 вул. І.Франка, буд. 1-9,11 вул. 9 травнявул. Мічуріна

вул. Дворецька

КТП-299 с. Гор'янівка

вул. Партизанська

вул. Проектна, буд. 1-6,8,10 вул. Шевченка, буд вул. Луцька

КТП-339 с. Залісоче

с. Залісоче

КТП-412 с. Залісоче

вул. Луцька



Ковельський район



1. ПЛ-0.4кВ від РП №10

09:00-17:00 ТзОВ"Мелодія"

ФОП Чирук А.В.

Ковельське РЖКП №2

ФОП Кушнирук В.М.

ФОП Гальчун В.Д.

ФОП Одайник Г.С.

ФОП Чернецький О.С.

ТзОВ "Фармаком"

КП Ковельська Техшкола ТСОУ

ФОП Вільчинський О.В.

ФОП Крощук А.Є.

Львівська залізниця

ФОП Наумук С.А.

МП " Віка "

Ковельський ринок

ФОП Кавас В.С.

ФОП Данилюк О.О.

ФОП Літвінчук В.О.

Ф.о. Мажула В.В.

ФОП Літот С.А.

МПП "Нептун"

ФОП Мазур І.І.

ФОП Літвінчук Н.В.

ФОП Байчук А.В.

ФОП Кривошук О.І.

ФОП Олексюк Н .Ф.

ФОП Пеньковський О.М.

ФОП Капітула М.П.

ФОП Денищук Р.П.

МП"Агротехсервіс"

ФОП Рябчук В.К.

ФОП Лисакова О.П.

ФОП Шама Л.О.

ФОП Бабич С.М.

ТзОВ"Магістраль-Плюс

ФОП Сарапін Я.М.

м.Ковель, бульвар Л.Українки

Привокзальна площа

вул.Театральна

2. ПЛ-0.4кВ від ЗТП №504

09:00-17:00 Ковельське УВКГ

РЖКП №1

МПП " Люкс"

Львівська залізниця

ФОП Мороз С.М. м.Ковель, вул.Незалежності, вул.Кониського, вул.Чайковського

3. ПЛ-10кВ Л.37-09

(ТП-368, ТП-561,

ТП-717, ТП-312,

ТП-692, ТП-506,

ТП-448, ТП-601) 09:00-17:00 ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР"

ПзІІ"Лукойл-Україна"

С/Р Колодяжне

ПАТ Ковельське ПМК-62

ТзОВ "Ліси Волині"

Сад.масив "Урожай"

МПП «Козацька застава»

Сад масив "Будівельник" с.Колодяжне

м.Ковель, вул.Грушевського, вул.Варшавська



Локачинський район



1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-2 09:00-17:00 с. Привітне вул. Л.Українки, провулок

2. ПЛ-0,4 кВ Л-4

КТП-225 09:00-17:00 с. Холопичі вул. Кисилинська



місто Луцьк

Вимкнень споживачів не заплановано.



Луцький район



1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-179 09:00-17:00 Артсвердловина №2,школа, церква, МТФ№3, ФОП Чмут Богдан Андрійович. с. Воротнів вул. Центральна, Шкільна.

2. ПЛ-10 кВ Л-31-01 від к.4 ЗТП-474 (КТП-106, 338, 340, 591, 629, 735, ЗТП-474) 09:00–16:00 ПП Ігнатчук В.П, ФОГ Бомазюк С.Г., ПП Серветник В.В, Сільська Рада с. Боголюби (Школа, Церква, Буд. культури, ФАП, пошта), ПП Грушелевська Л.В., ФОП Гюлазян К.М., ПП Курило А.С, ОК „Криниця”, ПП Мандзюк М.П., ж/м „Бам”, ФОП Киричук В.Б., ФОП Данилевич В.В., ФОП Литвінчук О.В., ПП Рошко М.Н. с. Боголюби вул. Сонячна,

40р Перемоги, Молодіжна, Шевченка, Набережна, Л.Українки, Хутірська, Польова

3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-218 09:00-17:00 с. Воютин (Чорний Ліс) вул. Центральна



Любомльський та Шацький райони



1. ктп-427 09:00–17:00 с. Нудиже

2. Пл.-0.4 л-1 ктп-317 09:00–17:00 с. Масловець

3. Пл.-10 л 90-01 09:00–17:00 Шацьке міжрайонне управління водного господарства Насосна с.Адамчуки

Школа с.Грабово

Прикордонний відділ с.Грабово с. Адамчуки, Грабово



Любешівський район



1. ЩТП-340 10:00-12:30 Ветдільниця, клуб, водонапірна башня, с. Бихів вул. Ранкова, Зелена, Садова

2. ПЛ-10 кВ від ЛР-3 10:00-17:00 Магазин, ФАП, Храм с. Проходи вул. Молодіжна, Гайова,

Л. Українки



Маневицький район



1. 10:00-17:00

СВК "Чарторийський" (ферма, гараж, свинарник), Товариство з обмеженою відповідальністю "ШУЛИПА" (виробнича база). с. Старий Чорторийськ.

2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-316, Л-1 10:00-17:00 ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 4), ФОП Борисюк О.В. (пилорама), ТзОВ "Ресвуд" (виробниче приміщення), ФОП Терещенко І.І. (склад). с. Прилісне.



місто Нововолинськ



1. ПЛ-0.4кВ Л-1 ТП-48 09:00-17:00 м.Нововолинськ

вул.Хвильового 1-18,

вул.Володимирська 1-27,

вул.Дорошенка 44-70

б-р. Шевченка 44а



Ратнівський район



1. КТП-1,2,3 09:30-15:00 ФОП Хавень О.Ф., ФОП Зуб С.П., садік с. Велимче

2. КТП-97 Л-2 09:30-17:00 Ощад банк, м-н сонечко, каштан,фреш,аурум смт. Ратно вул.Каштанова, Центральна



Рожищенський район



1. ТП-502 09:00-17:00 с.Ворончин молитовний будинок. с. Ворончин вул.Миру, Молодіжна.

2. ТП-4 09:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.

3. ТП-33 09:00-17:00 с.Пожарки ферма, млин, пилорама, молитовний будинок. с. Пожарки вул.Садова.

4. ТП-34 09:00-17:00 с. Пожарки вул.Зубрівщина.

5. КТП-255 09:00-17:00 м.Рожище магазин №2. м. Рожище вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа.

6. КТП-366 09:00-17:00 м.Рожище ГРП-2. м. Рожище вул.Гранична, 1-28,28-83, Трудова.

7. КТП-377 09:00-17:00 с.Копачівка СКЗ, торговий кіоск, кіоск. с. Копачівка вул.Першотравнева, 50-128, 73-131.

8. КТП-96 09:00-17:00 м.Рожище артсвердловина, ковбасний цех.. м. Рожище вул.Героїв УПА, 33-90,94-110, Коперніка, 8-20, Спортивна, 11,13.

9. КТП-369 09:00-17:00 м. Рожище вул.К.Шилокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128..

10. КТП-321 09:00-17:00 с.Дубище КНС. с. Дубище вул.Зелена, 28-44, 38, 20, 26, Грушевського, 12-18,18а-26.

11. КТП-494 09:00-17:00 м.Рожище майстерня, торговий павільон, овочесховище. м. Рожище вул.Г.Мазепи, 110-134,107-143.



Старовижівський район



1. КТП-115 10:00-17:00. Пожежна,АТС. с. Смідин вул:Калініна, Шкільна, Грушевського

2. КТП-94 10:00-17:00 Магазин:ПП Левчек,Тарасюк,Гапіч. с. Любохини вул:Польова, Радянська, Ясенівка, Жовтнева



Турійський район



1. ПЛ-0,4 кВ

КТП-69 10:00-16:30 с. Молодіївка вул.Лісова

2. ПЛ-0,4 кВ

КТП-282 Л-5 10:00-16:00 Стоматполіклінніка, аптека, ФОП Вакулюк І.С.- магазин «Корона», Територіальний центр- склад-перукарня, ФОП Каліщук В.І.- магазин оптика смт. Турійськ Б.Хмельницького, Сагайдачного

3. ПЛ-0,4 кВ

КТП-103 10:00-16:30 ПТУ-22 гуртожиток смт.Луків вул. Незалежності, Вишнева, Мольєва



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 12 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".1.09:00-17:000с. Хмелів, вул. Центральна, буд. 45 – 612. 09:00-17:00с. Когильно1. 09:00–17:00с. Сенкевичівка, вул. Соборності.1. 10:00-16:30с. Орищі вул.Гагаріна2. 09:30-16:30с. Грибовиця, вул.Молодіжна 1-19вул. Миру 6,8,,23,25,29,31,33,28вул.40р.Перемоги 1,2,3,51. 09:30–15:00с. Хотешів, вул.Гнівань, Любомирка, пр. Лісовий2. 09:30-17:00с. Стобихівка, вул. Нова.1. 09:00-17:00ПЛ-10 кВ Л 40-01КТП-270с. Гор'янівкаФОП Прендецький Микола КазиміровичКТП-271с. Гор'янівкаТзОВ "Край"КТП-272с.ЗалісочеТзОВ `Олицький агробуд`КТП-275с. ЗалісочеКТП-277с. ЗалісочеКТП-299 с. Гор'янівкаСільська рада с.ДідичиДП "Рибгосп" "Цумань"Свято-Стрітенська громада УПЦКТП-339 с. ЗалісочеВідділ освіти Ківерцівської РДАСільська рада с.ДідичиФОП Збирун Олександр ІонікійовичКТП-412 с. ЗалісочеВідділ освіти Ківерцівської РДАСФГ "Залісоче" ПЛ-10 кВ Л 40-01КТП-270с. Гор'янівкавул. Козацькавул. ПартизанськаКТП-271с. Гор'янівкаКТП-272 с.ЗалісочеКТП-275с. Залісочевул. Пушкіна вул. Гагарінавул. 9 травня, вул. НабережнаКТП-277с. Залісочевул. Дворецька, буд. 7,9,15-17,19-22,24,25,27-30,28а,32 вул. І.Франка, буд. 1-9,11 вул. 9 травнявул. Мічурінавул. ДворецькаКТП-299 с. Гор'янівкавул. Партизанськавул. Проектна, буд. 1-6,8,10 вул. Шевченка, буд вул. ЛуцькаКТП-339 с. Залісочес. ЗалісочеКТП-412 с. Залісочевул. Луцька,2. ПЛ-10 кВ 40-01 09:00-17:00 ПЛ-10 кВ Л 40-01КТП-270с. Гор'янівкаФОП Прендецький Микола КазиміровичКТП-271с. Гор'янівкаТзОВ "Край"КТП-272с.ЗалісочеТзОВ `Олицький агробуд`КТП-275с. ЗалісочеКТП-277с. ЗалісочеКТП-299 с. Гор'янівкаСільська рада с.ДідичиДП "Рибгосп" "Цумань"Свято-Стрітенська громада УПЦКТП-339 с. ЗалісочеВідділ освіти Ківерцівської РДАСільська рада с.ДідичиФОП Збирун Олександр ІонікійовичКТП-412 с. ЗалісочеВідділ освіти Ківерцівської РДАСФГ "Залісоче" ПЛ-10 кВ Л 40-01КТП-270с. Гор'янівкавул. Козацькавул. ПартизанськаКТП-271с. Гор'янівкаКТП-272 с.ЗалісочеКТП-275с. Залісочевул. Пушкіна вул. Гагарінавул. 9 травня, вул. НабережнаКТП-277с. Залісочевул. Дворецька, буд. 7,9,15-17,19-22,24,25,27-30,28а,32 вул. І.Франка, буд. 1-9,11 вул. 9 травнявул. Мічурінавул. ДворецькаКТП-299 с. Гор'янівкавул. Партизанськавул. Проектна, буд. 1-6,8,10 вул. Шевченка, буд вул. ЛуцькаКТП-339 с. Залісочес. ЗалісочеКТП-412 с. Залісочевул. Луцька1. ПЛ-0.4кВ від РП №1009:00-17:00 ТзОВ"Мелодія"ФОП Чирук А.В.Ковельське РЖКП №2ФОП Кушнирук В.М.ФОП Гальчун В.Д.ФОП Одайник Г.С.ФОП Чернецький О.С.ТзОВ "Фармаком"КП Ковельська Техшкола ТСОУФОП Вільчинський О.В.ФОП Крощук А.Є.Львівська залізницяФОП Наумук С.А.МП " Віка "Ковельський ринокФОП Кавас В.С.ФОП Данилюк О.О.ФОП Літвінчук В.О.Ф.о. Мажула В.В.ФОП Літот С.А.МПП "Нептун"ФОП Мазур І.І.ФОП Літвінчук Н.В.ФОП Байчук А.В.ФОП Кривошук О.І.ФОП Олексюк Н .Ф.ФОП Пеньковський О.М.ФОП Капітула М.П.ФОП Денищук Р.П.МП"Агротехсервіс"ФОП Рябчук В.К.ФОП Лисакова О.П.ФОП Шама Л.О.ФОП Бабич С.М.ТзОВ"Магістраль-ПлюсФОП Сарапін Я.М.м.Ковель, бульвар Л.УкраїнкиПривокзальна площавул.Театральна2. ПЛ-0.4кВ від ЗТП №50409:00-17:00 Ковельське УВКГРЖКП №1МПП " Люкс"Львівська залізницяФОП Мороз С.М. м.Ковель, вул.Незалежності, вул.Кониського, вул.Чайковського3. ПЛ-10кВ Л.37-09(ТП-368, ТП-561,ТП-717, ТП-312,ТП-692, ТП-506,ТП-448, ТП-601) 09:00-17:00 ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР"ПзІІ"Лукойл-Україна"С/Р КолодяжнеПАТ Ковельське ПМК-62ТзОВ "Ліси Волині"Сад.масив "Урожай"МПП «Козацька застава»Сад масив "Будівельник" с.Колодяжнем.Ковель, вул.Грушевського, вул.Варшавська1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-2 09:00-17:00 с. Привітне вул. Л.Українки, провулок2. ПЛ-0,4 кВ Л-4КТП-225 09:00-17:00 с. Холопичі вул. КисилинськаВимкнень споживачів не заплановано.1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-179 09:00-17:00 Артсвердловина №2,школа, церква, МТФ№3, ФОП Чмут Богдан Андрійович. с. Воротнів вул. Центральна, Шкільна.2. ПЛ-10 кВ Л-31-01 від к.4 ЗТП-474 (КТП-106, 338, 340, 591, 629, 735, ЗТП-474) 09:00–16:00 ПП Ігнатчук В.П, ФОГ Бомазюк С.Г., ПП Серветник В.В, Сільська Рада с. Боголюби (Школа, Церква, Буд. культури, ФАП, пошта), ПП Грушелевська Л.В., ФОП Гюлазян К.М., ПП Курило А.С, ОК „Криниця”, ПП Мандзюк М.П., ж/м „Бам”, ФОП Киричук В.Б., ФОП Данилевич В.В., ФОП Литвінчук О.В., ПП Рошко М.Н. с. Боголюби вул. Сонячна,40р Перемоги, Молодіжна, Шевченка, Набережна, Л.Українки, Хутірська, Польова3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-218 09:00-17:00 с. Воютин (Чорний Ліс) вул. Центральна1. ктп-427 09:00–17:00 с. Нудиже2. Пл.-0.4 л-1 ктп-317 09:00–17:00 с. Масловець3. Пл.-10 л 90-01 09:00–17:00 Шацьке міжрайонне управління водного господарства Насосна с.АдамчукиШкола с.ГрабовоПрикордонний відділ с.Грабово с. Адамчуки, Грабово1. ЩТП-340 10:00-12:30 Ветдільниця, клуб, водонапірна башня, с. Бихів вул. Ранкова, Зелена, Садова2. ПЛ-10 кВ від ЛР-3 10:00-17:00 Магазин, ФАП, Храм с. Проходи вул. Молодіжна, Гайова,Л. Українки1. 10:00-17:00СВК "Чарторийський" (ферма, гараж, свинарник), Товариство з обмеженою відповідальністю "ШУЛИПА" (виробнича база). с. Старий Чорторийськ.2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-316, Л-1 10:00-17:00 ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 4), ФОП Борисюк О.В. (пилорама), ТзОВ "Ресвуд" (виробниче приміщення), ФОП Терещенко І.І. (склад). с. Прилісне.1. ПЛ-0.4кВ Л-1 ТП-48 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Хвильового 1-18,вул.Володимирська 1-27,вул.Дорошенка 44-70б-р. Шевченка 44а1. КТП-1,2,3 09:30-15:00 ФОП Хавень О.Ф., ФОП Зуб С.П., садік с. Велимче2. КТП-97 Л-2 09:30-17:00 Ощад банк, м-н сонечко, каштан,фреш,аурум смт. Ратно вул.Каштанова, Центральна1. ТП-502 09:00-17:00 с.Ворончин молитовний будинок. с. Ворончин вул.Миру, Молодіжна.2. ТП-4 09:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.3. ТП-33 09:00-17:00 с.Пожарки ферма, млин, пилорама, молитовний будинок. с. Пожарки вул.Садова.4. ТП-34 09:00-17:00 с. Пожарки вул.Зубрівщина.5. КТП-255 09:00-17:00 м.Рожище магазин №2. м. Рожище вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа.6. КТП-366 09:00-17:00 м.Рожище ГРП-2. м. Рожище вул.Гранична, 1-28,28-83, Трудова.7. КТП-377 09:00-17:00 с.Копачівка СКЗ, торговий кіоск, кіоск. с. Копачівка вул.Першотравнева, 50-128, 73-131.8. КТП-96 09:00-17:00 м.Рожище артсвердловина, ковбасний цех.. м. Рожище вул.Героїв УПА, 33-90,94-110, Коперніка, 8-20, Спортивна, 11,13.9. КТП-369 09:00-17:00 м. Рожище вул.К.Шилокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128..10. КТП-321 09:00-17:00 с.Дубище КНС. с. Дубище вул.Зелена, 28-44, 38, 20, 26, Грушевського, 12-18,18а-26.11. КТП-494 09:00-17:00 м.Рожище майстерня, торговий павільон, овочесховище. м. Рожище вул.Г.Мазепи, 110-134,107-143.1. КТП-115 10:00-17:00. Пожежна,АТС. с. Смідин вул:Калініна, Шкільна, Грушевського2. КТП-94 10:00-17:00 Магазин:ПП Левчек,Тарасюк,Гапіч. с. Любохини вул:Польова, Радянська, Ясенівка, Жовтнева1. ПЛ-0,4 кВКТП-69 10:00-16:30 с. Молодіївка вул.Лісова2. ПЛ-0,4 кВКТП-282 Л-5 10:00-16:00 Стоматполіклінніка, аптека, ФОП Вакулюк І.С.- магазин «Корона», Територіальний центр- склад-перукарня, ФОП Каліщук В.І.- магазин оптика смт. Турійськ Б.Хмельницького, Сагайдачного3. ПЛ-0,4 кВКТП-103 10:00-16:30 ПТУ-22 гуртожиток смт.Луків вул. Незалежності, Вишнева, Мольєва

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