Гнила підлога, знищена покрівля: архітектурна пам'ятка на Волині – в аварійному стані. ВІДЕО





Про це розповів директор місцевого краєзнавчого музею Юрій Фініковський, - йдеться у



"По всій площині є протікання даху, дерев’яні крокви теж перебувають у стані руйнації, більшість із них уже гнилі, стіни уражені грибком, підвальне приміщення, яке знаходиться під будівлею, затоплене водою і під дією різних факторів це приміщення з часом може завалитися", - розповів директор Любомльського краєзнавчого музею.



Любомльчанин Юрій Фініковський розповідає: відтоді, як в середині 19 століття російський уряд конфіскував у Браницьких їх володіння, у палацу були різні власники.



"В міжвоєнний період тут знаходилися різні польські організації, зі встановленням радянської влади тут знаходився прикордонний загін. У післявоєнний період тут розміщувалося профтехучилище, російська школа. З часу проголошення незалежності - спортшкола", - пригадує Юрій Фініковський.



"Зовсім поряд з палацом Браницьких, через рів знаходиться Замчесько, на якому розміщений меморіал, а в самому Замчеську збереглися підвали Івана Виговського і ці підвали в прекрасному стані, ці підвали 17 століття. Поруч церква святого Юрія. Тому центр міста Любомля - це прекрасний комплекс пам’яток, який має бути збережений", - розповідає краєзнавець Петро Троневич.



Зруйновані стіни, гнила підлога, знищена покрівля – так виглядає будівля з середини. На першому поверсі історичної пам’ятки - спортшкола. ЇЇ директор, Олег Максимович, розповідає: спортивні секції відвідують 311 дітей. Показує умови, в яких навчаються школярі.



"Це зал боротьби, теж все зроблено, вікна поміняли, мали клопіт дуже великий, практично їх тут не було. Зараз тепло в залі, тут все цвіло, все було в грибку", - каже директор Любомльської ДЮСШ Олег Максимович.



Палац перебуває у власності Любомльської міської ради. Для того, щоб реставрувати споруду, потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію, а це понад пів мільйона гривень, розповів міський голова Роман Ющук.



"Плануємо на сесії виділити кошти на проектно-кошторисну документацію, але тут об’єкт національного значення і ми звернулися в міністерство культури, щоб і вони звернули увагу на цю пам’ятку історії, тому що з боку держави має теж бути якесь сприяння, щоб цю пам’ятку довести до ладу і зберегти", - зазначив Любомльський міський голова.



"Ще у 2015-16 роках Любомльською міською радою були зроблені першочергові кроки щодо виготовлення кошторисної документації. Управління культури та ОДА були готові виступити учасниками по співфінансуванні, однак Любомльська міська рада перший етап розробила, а далі на умови співфінансування нікуди не зверталася", - розповів начальник відділу охорони культурної спадщини ОДА Віталій Стрільчук.



Після реставрації у палаці Браницьких планують облаштувати музей. Нині його колекції, які музейник Юрій Фініковський називає унікальними, розміщуються у кількох кімнатах адмінприміщення.



Директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фініковський: "Маємо потужні колекції нумізматики, флористики, стародруків, іконопису. Археологічні збірки дуже цікаві, і на превеликий жаль, з цього масиву із 40-ка тисяч старовини ми можемо розмістити близько однієї тисячі експонатів".



Після реставрації у палаці Браницьких планують облаштувати музей. Нині його колекції, які музейник Юрій Фініковський називає унікальними, розміщуються у кількох кімнатах адмінприміщення.



"Маємо потужні колекції нумізматики, флористики, стародруків, іконопису. Археологічні збірки дуже цікаві, і на превеликий жаль, з цього масиву із 40-ка тисяч старовини ми можемо розмістити близько однієї тисячі експонатів", - зазначив Директор Любомльського краєзнавчого музею.



Палац Браницьких міг би стати в майбутньому туристичною окрасою Любомля, каже краєзнавець Петро Троневич.



"Сподіватися на підтримку держави не варто, треба самим розпочинати якісь роботи: з виготовлення історико-архітектурного опорного плану, кошторисної документації і брати участь в проектах. Любомль зможе піднятися тільки завдяки своїй історико-культурній спадщині", - підрезюмував краєзнавець Петро Троневич.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пам’ятка архітектури національного значення – палац Браницьких в Любомлі - перебуває в аварійному стані. Востаннє ремонтували будівлю 1957 року.Про це розповів директор місцевого краєзнавчого музею, - йдеться у сюжеті "Суспільного". "По всій площині є протікання даху, дерев’яні крокви теж перебувають у стані руйнації, більшість із них уже гнилі, стіни уражені грибком, підвальне приміщення, яке знаходиться під будівлею, затоплене водою і під дією різних факторів це приміщення з часом може завалитися", - розповів директор Любомльського краєзнавчого музею.Любомльчанин Юрій Фініковський розповідає: відтоді, як в середині 19 століття російський уряд конфіскував у Браницьких їх володіння, у палацу були різні власники."В міжвоєнний період тут знаходилися різні польські організації, зі встановленням радянської влади тут знаходився прикордонний загін. У післявоєнний період тут розміщувалося профтехучилище, російська школа. З часу проголошення незалежності - спортшкола", - пригадує Юрій Фініковський."Зовсім поряд з палацом Браницьких, через рів знаходиться Замчесько, на якому розміщений меморіал, а в самому Замчеську збереглися підвали Івана Виговського і ці підвали в прекрасному стані, ці підвали 17 століття. Поруч церква святого Юрія. Тому центр міста Любомля - це прекрасний комплекс пам’яток, який має бути збережений", - розповідає краєзнавецьЗруйновані стіни, гнила підлога, знищена покрівля – так виглядає будівля з середини. На першому поверсі історичної пам’ятки - спортшкола. ЇЇ директор,, розповідає: спортивні секції відвідують 311 дітей. Показує умови, в яких навчаються школярі."Це зал боротьби, теж все зроблено, вікна поміняли, мали клопіт дуже великий, практично їх тут не було. Зараз тепло в залі, тут все цвіло, все було в грибку", - каже директор Любомльської ДЮСШ Олег Максимович.Палац перебуває у власності Любомльської міської ради. Для того, щоб реставрувати споруду, потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію, а це понад пів мільйона гривень, розповів міський голова"Плануємо на сесії виділити кошти на проектно-кошторисну документацію, але тут об’єкт національного значення і ми звернулися в міністерство культури, щоб і вони звернули увагу на цю пам’ятку історії, тому що з боку держави має теж бути якесь сприяння, щоб цю пам’ятку довести до ладу і зберегти", - зазначив Любомльський міський голова."Ще у 2015-16 роках Любомльською міською радою були зроблені першочергові кроки щодо виготовлення кошторисної документації. Управління культури та ОДА були готові виступити учасниками по співфінансуванні, однак Любомльська міська рада перший етап розробила, а далі на умови співфінансування нікуди не зверталася", - розповів начальник відділу охорони культурної спадщини ОДА Віталій Стрільчук.Після реставрації у палаці Браницьких планують облаштувати музей. Нині його колекції, які музейник Юрій Фініковський називає унікальними, розміщуються у кількох кімнатах адмінприміщення.Директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фініковський: "Маємо потужні колекції нумізматики, флористики, стародруків, іконопису. Археологічні збірки дуже цікаві, і на превеликий жаль, з цього масиву із 40-ка тисяч старовини ми можемо розмістити близько однієї тисячі експонатів".Після реставрації у палаці Браницьких планують облаштувати музей. Нині його колекції, які музейник Юрій Фініковський називає унікальними, розміщуються у кількох кімнатах адмінприміщення."Маємо потужні колекції нумізматики, флористики, стародруків, іконопису. Археологічні збірки дуже цікаві, і на превеликий жаль, з цього масиву із 40-ка тисяч старовини ми можемо розмістити близько однієї тисячі експонатів", - зазначив Директор Любомльського краєзнавчого музею.Палац Браницьких міг би стати в майбутньому туристичною окрасою Любомля, каже краєзнавець Петро Троневич."Сподіватися на підтримку держави не варто, треба самим розпочинати якісь роботи: з виготовлення історико-архітектурного опорного плану, кошторисної документації і брати участь в проектах. Любомль зможе піднятися тільки завдяки своїй історико-культурній спадщині", - підрезюмував краєзнавець Петро Троневич.

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