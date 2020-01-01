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У Володимирі «зачистять» стихійну торгівлю

У Володимирі «зачистять» стихійну торгівлю
У Володимирі-Волинському планують «зачистити» стихійну торгівлю, що утворилася біля входу у госпрозрахунковий ринок.

Про це під час брифінгу 11-го лютого розповів міський голова Володимира Петро Саганюк, - пише Буг.

“У час, коли всі переживаємо через поширення інфекційних захворювань і грипу, треба приводити до порядку такі місця. Дано доручення муніципальній поліції, також у нас є новий начальник держпродспоживслужби. Рано чи пізно воно може вистрелити”, – сказав мер.

Муніципальній варті доручили звертати увагу на торгівлю із землі, а саме продаж на стихійному ринку м’яса, молока, консервації.

Також на одному з попередніх брифінгів Саганюк зауважив, що керівництво ринку планує капітально відремонтувати приміщення, де наразі продають молочну продукцію.

Додамо, що питання торгівлі з землі вже піднімалося на брифінгу в мера Володимира-Волинського. Про початок боротьби зі стихійною торгівлею Саганюк говорив два роки тому, 9-го січня 2018 року.

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Теги: Володимир, ринок
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