У Володимирі «зачистять» стихійну торгівлю





Про це під час брифінгу 11-го лютого розповів міський голова Володимира Петро Саганюк, - пише



“У час, коли всі переживаємо через поширення інфекційних захворювань і грипу, треба приводити до порядку такі місця. Дано доручення муніципальній поліції, також у нас є новий начальник держпродспоживслужби. Рано чи пізно воно може вистрелити”, – сказав мер.



Муніципальній варті доручили звертати увагу на торгівлю із землі, а саме продаж на стихійному ринку м’яса, молока, консервації.



Також на одному з попередніх брифінгів Саганюк зауважив, що керівництво ринку планує капітально відремонтувати приміщення, де наразі продають молочну продукцію.



Додамо, що питання торгівлі з землі вже піднімалося на брифінгу в мера Володимира-Волинського. Про початок боротьби зі стихійною торгівлею Саганюк говорив два роки тому, 9-го січня 2018 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському планують «зачистити» стихійну торгівлю, що утворилася біля входу у госпрозрахунковий ринок.Про це під час брифінгу 11-го лютого розповів міський голова Володимира Петро Саганюк, - пише Буг “У час, коли всі переживаємо через поширення інфекційних захворювань і грипу, треба приводити до порядку такі місця. Дано доручення муніципальній поліції, також у нас є новий начальник держпродспоживслужби. Рано чи пізно воно може вистрелити”, – сказав мер.Муніципальній варті доручили звертати увагу на торгівлю із землі, а саме продаж на стихійному ринку м’яса, молока, консервації.Також на одному з попередніх брифінгів Саганюк зауважив, що керівництво ринку планує капітально відремонтувати приміщення, де наразі продають молочну продукцію.Додамо, що питання торгівлі з землі вже піднімалося на брифінгу в мера Володимира-Волинського. Про початок боротьби зі стихійною торгівлею Саганюк говорив два роки тому, 9-го січня 2018 року.

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