«Побачене в Ковелі ввело мене в шок»: Садовий представив Самчука колективу львівської лікарні. ВІДЕО. ФОТО

Андрій Садовий представив колективу комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги — нового головного лікаря.



До цього він працював головним лікарем Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання — головним лікарем Ковельської центральної районної лікарні, де зумів провести унікальні операції в напрямку трансплантології — зокрема, з пересадки серця та нирок.



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«Ви знаєте, що в цій лікарні довший час перед Оксаною Воробель не було головного лікаря, і ми шукали людину, яка би була готова взяти на себе відповідальність за лікарню, але це було складно, тому що лікарня швидкої допомоги — найбільша лікарня Західної України. Але нещодавно під час візиту в м. Ковель я заїхав у міжрайонну лікарню, і те, що я там побачив — шокувало: злагоджений колектив, найсучасніше обладнання, і результати, які вражають Україну — в цій лікарні зробили пересадку серця, нирок, готуються до пересадки печінки. І я насмілився запропонувати Олегу Олеговичу Самчуку, який там працював головним лікарем, очолити нашу львівську лікарню швидкої допомоги. Минулого тижня Олег Олегович сказав, що готовий до цього виклику. Тому я дякую йому, що погодився переїхати до Львова і очолити лікарню швидкої допомоги. Це дуже важливо для громади міста, бо він кращі роки провів тут, навчався тут, тому з новим досвідом і силами ми достатньо швидко покращимо якість надання допомоги в цій лікарні. Я прошу вас допомогти новому головному лікарю, враховуючи, що ми на етапі серйозних змін.



Я буду сюди регулярно приїжджати, і мені буде важливо почути думку львів’ян, як буде змінюватися ситуація. Буде краще фінансування для лікарні, буде наведений порядок біля лікарні — зараз робиться великий проект громадського простору, але найголовніше — зробити якісний менеджмент в самій лікарні, тому що тут працюють дуже сильні лікарні, і тут важливо організувати дуже якісне взаємне партнерство, взаємодопомогу", — розповів Андрій Садовий, міський голова Львова.



«Це рішення було важким, але в цій лікарні можна допомогти значно більшій кількості людей. Тут є прекрасний колектив, з яким можна це зробити, і ця лікарня має стати однією із найсучасніших лікарень України і світу. Ми будемо більше працювати і менше говорити. Дякую всім за довіру, сподіваюсь, що не підведу», — зазначив Олег Самчук, головний лікар комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова.



«Декілька останніх місяців працюємо з Олегом Самчуком дуже тісно в напрямку трансплантології. Він — один із унікальних на сьогодні головних лікарів, який у звичайній міській лікарні зміг організувати операції, які навіть столичні інститути не роблять. Він зумів організувати всю службу, підібрати гарну команду лікарів і, як результат, — вкінці минулого року була зроблена перша трансплантація серця на базі їхньої міської лікарні. Нещодавно там ми зробили ще одну трансплантацію. Думаю, він зможе проявити всі свої організаторські і медичні здібності на новому місці», — зазначив директор інституту серця МОЗ України Борис Тодуров.



«Олег Самчук — людина, за якою майбутнє української медицини. Те, що він зробив із лікарнею в Ковелі, — варте подивування. Це лікарня, яка у вересні прославилася на всю Україну першою відкритою операцією на серці, і за кілька місяців там уже пересадили серце. Олег Самчук зміг зібрати команду професіоналів, в яких горять очі. Він вміє притягувати до себе людей і вміє об’єднувати їх. Це прекрасний менеджер і людина, яка не боїться викликів. Новий заклад, який він очолить, — це виклик для нього, і в мене немає жодних сумнівів, що він впорається. Бо два пересаджені серця і сім пересаджених нирок за кілька місяців в районній лікарні Ковеля — говорять самі за себе», — зазначила Ірина Заславець, засновниця і керівниця ГО «Всеукраїнської платформи донорства «iDonor».



Довідка



Самчук Олег Олегович, 1985 року народження.



Освіта — повна вища.



2008 рік — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, спеціальність — лікувальна справа.



2014 рік — Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність — державне управління.



Трудова діяльність.



01.08.2008 — 30.06.2010 — інтернатура по урології.



01.07.2010 — 11.08.2010 — лікар-уролог центральної районної лікарні.



12.08.2010 — 01.01.2013 — завідувач урологічним відділенням центральної районної лікарні.



02.01.2013 — 31.03.2015 — заступник головного лікаря Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання з експертизи тимчасової непрацездатності.



01.04.2015 — 26.07.2018 — головний лікар Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.



27.07.2018 — до сьогодні — головний лікар Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання — головний лікар Ковельської центральної районної лікарні.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 11 лютого міський голова Львовапредставив колективу комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги — нового головного лікаря. Ним став Олег Олегович Самчук. До цього він працював головним лікарем Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання — головним лікарем Ковельської центральної районної лікарні, де зумів провести унікальні операції в напрямку трансплантології — зокрема, з пересадки серця та нирок.«Ви знаєте, що в цій лікарні довший час перед Оксаною Воробель не було головного лікаря, і ми шукали людину, яка би була готова взяти на себе відповідальність за лікарню, але це було складно, тому що лікарня швидкої допомоги — найбільша лікарня Західної України. Але нещодавно під час візиту в м. Ковель я заїхав у міжрайонну лікарню, і те, що я там побачив — шокувало: злагоджений колектив, найсучасніше обладнання, і результати, які вражають Україну — в цій лікарні зробили пересадку серця, нирок, готуються до пересадки печінки. І я насмілився запропонувати Олегу Олеговичу Самчуку, який там працював головним лікарем, очолити нашу львівську лікарню швидкої допомоги. Минулого тижня Олег Олегович сказав, що готовий до цього виклику. Тому я дякую йому, що погодився переїхати до Львова і очолити лікарню швидкої допомоги. Це дуже важливо для громади міста, бо він кращі роки провів тут, навчався тут, тому з новим досвідом і силами ми достатньо швидко покращимо якість надання допомоги в цій лікарні. Я прошу вас допомогти новому головному лікарю, враховуючи, що ми на етапі серйозних змін.Я буду сюди регулярно приїжджати, і мені буде важливо почути думку львів’ян, як буде змінюватися ситуація. Буде краще фінансування для лікарні, буде наведений порядок біля лікарні — зараз робиться великий проект громадського простору, але найголовніше — зробити якісний менеджмент в самій лікарні, тому що тут працюють дуже сильні лікарні, і тут важливо організувати дуже якісне взаємне партнерство, взаємодопомогу", — розповів Андрій Садовий, міський голова Львова.«Це рішення було важким, але в цій лікарні можна допомогти значно більшій кількості людей. Тут є прекрасний колектив, з яким можна це зробити, і ця лікарня має стати однією із найсучасніших лікарень України і світу. Ми будемо більше працювати і менше говорити. Дякую всім за довіру, сподіваюсь, що не підведу», — зазначив Олег Самчук, головний лікар комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова.«Декілька останніх місяців працюємо з Олегом Самчуком дуже тісно в напрямку трансплантології. Він — один із унікальних на сьогодні головних лікарів, який у звичайній міській лікарні зміг організувати операції, які навіть столичні інститути не роблять. Він зумів організувати всю службу, підібрати гарну команду лікарів і, як результат, — вкінці минулого року була зроблена перша трансплантація серця на базі їхньої міської лікарні. Нещодавно там ми зробили ще одну трансплантацію. Думаю, він зможе проявити всі свої організаторські і медичні здібності на новому місці», — зазначив директор інституту серця МОЗ України«Олег Самчук — людина, за якою майбутнє української медицини. Те, що він зробив із лікарнею в Ковелі, — варте подивування. Це лікарня, яка у вересні прославилася на всю Україну першою відкритою операцією на серці, і за кілька місяців там уже пересадили серце. Олег Самчук зміг зібрати команду професіоналів, в яких горять очі. Він вміє притягувати до себе людей і вміє об’єднувати їх. Це прекрасний менеджер і людина, яка не боїться викликів. Новий заклад, який він очолить, — це виклик для нього, і в мене немає жодних сумнівів, що він впорається. Бо два пересаджені серця і сім пересаджених нирок за кілька місяців в районній лікарні Ковеля — говорять самі за себе», — зазначила Ірина Заславець, засновниця і керівниця ГО «Всеукраїнської платформи донорства «iDonor».Самчук Олег Олегович, 1985 року народження.Освіта — повна вища.2008 рік — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, спеціальність — лікувальна справа.2014 рік — Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність — державне управління.Трудова діяльність.01.08.2008 — 30.06.2010 — інтернатура по урології.01.07.2010 — 11.08.2010 — лікар-уролог центральної районної лікарні.12.08.2010 — 01.01.2013 — завідувач урологічним відділенням центральної районної лікарні.02.01.2013 — 31.03.2015 — заступник головного лікаря Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання з експертизи тимчасової непрацездатності.01.04.2015 — 26.07.2018 — головний лікар Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.27.07.2018 — до сьогодні — головний лікар Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання — головний лікар Ковельської центральної районної лікарні.

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