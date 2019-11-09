У квартирі волинянина знайшли боєприпаси





До поліції надійшло повідомлення, що в одній із квартир у місті Нововолинськ виявили 16 набоїв різноманітного калібру та один імітаційний запал, - інформує

Співробітники кримінальної поліції встановили, що небезпечні предмети в помешканні зберігав 53-річний місцевий житель.



Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами поліція розпочала кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську поліцейські вилучили в квартирі місцевого жителя набої.До поліції надійшло повідомлення, що в одній із квартир у місті Нововолинськ виявили 16 набоїв різноманітного калібру та один імітаційний запал, - інформує сектор комунікації поліції Волині.

Співробітники кримінальної поліції встановили, що небезпечні предмети в помешканні зберігав 53-річний місцевий житель.Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами поліція розпочала кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

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