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У квартирі волинянина знайшли боєприпаси

У квартирі волинянина знайшли боєприпаси
У Нововолинську поліцейські вилучили в квартирі місцевого жителя набої.

До поліції надійшло повідомлення, що в одній із квартир у місті Нововолинськ виявили 16 набоїв різноманітного калібру та один імітаційний запал, - інформує сектор комунікації поліції Волині.

Співробітники кримінальної поліції встановили, що небезпечні предмети в помешканні зберігав 53-річний місцевий житель.

Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами поліція розпочала кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

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Теги: Нововолинськ, набої, поліція
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