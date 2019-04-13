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На Волині деяким шахтам через борги вимкнули світло

На Волині деяким шахтам через борги вимкнули світло
11-го лютого вранці на підприємстві «Волиньвугілля» та на шахтах №9 «Нововолинська» та «Бужанська» вимкнули електроенергію.

Про це розповів у коментарі БУГу т.в.о.генерального директора «Волиньвугілля» Володимир Юрків.

Нагадаємо, електроенергію на шахти «Волиньвугілля» передає ДП «Регіональні електричні мережі». Через сформовану заборгованість вони змушені вдаватися до радикальних дій.

Електроенергію у разі вимкнення постачають лише для забезпечення безаварійного функціонування копалень.

Нагадаємо, Міністерство енергетики та захисту довкілля виділило 163 мільйона гривень для вугільних підприємств держави.

“Більше 5-ти мільйонів гривень, які виділили в Міністерстві, підуть виключно на погашення заборгованості по заробітній платі: 34% грудня”, – розповів Юрків.

Однак на "Волиньвугіллі" сформувалася заборгованість не лише по зарплаті, а й за оплату постачання електроенергії на копальні і, відповідно, на саме підприємство.

“Потрібно здавати звіти в Міністерство, та робота блокується, бо вимикають світло”, – говорить Юрків.

Окрім того на шахті "Бужанська" не можуть реалізувати видобуте вугілля, яке потрібно відправити на збагачення, бо немає коштів на логістику.


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Теги: шахти, борги, Волиньвугілля
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