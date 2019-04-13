На Волині деяким шахтам через борги вимкнули світло

11-го лютого вранці на підприємстві «Волиньвугілля» та на шахтах №9 «Нововолинська» та «Бужанська» вимкнули електроенергію.Про це розповів у коментарі БУГу т.в.о.генерального директора «Волиньвугілля»Нагадаємо, електроенергію на шахти «Волиньвугілля» передає ДП «Регіональні електричні мережі». Через сформовану заборгованість вони змушені вдаватися до радикальних дій.Електроенергію у разі вимкнення постачають лише для забезпечення безаварійного функціонування копалень.Нагадаємо, Міністерство енергетики та захисту довкілля виділило 163 мільйона гривень для вугільних підприємств держави.“Більше 5-ти мільйонів гривень, які виділили в Міністерстві, підуть виключно на погашення заборгованості по заробітній платі: 34% грудня”, – розповів Юрків.Однак на "Волиньвугіллі" сформувалася заборгованість не лише по зарплаті, а й за оплату постачання електроенергії на копальні і, відповідно, на саме підприємство.“Потрібно здавати звіти в Міністерство, та робота блокується, бо вимикають світло”, – говорить Юрків.Окрім того на шахті "Бужанська" не можуть реалізувати видобуте вугілля, яке потрібно відправити на збагачення, бо немає коштів на логістику.