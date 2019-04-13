На Волині деяким шахтам через борги вимкнули світло
Сьогодні, 14:48
11-го лютого вранці на підприємстві «Волиньвугілля» та на шахтах №9 «Нововолинська» та «Бужанська» вимкнули електроенергію.
Про це розповів у коментарі БУГу т.в.о.генерального директора «Волиньвугілля» Володимир Юрків.
Нагадаємо, електроенергію на шахти «Волиньвугілля» передає ДП «Регіональні електричні мережі». Через сформовану заборгованість вони змушені вдаватися до радикальних дій.
Електроенергію у разі вимкнення постачають лише для забезпечення безаварійного функціонування копалень.
Нагадаємо, Міністерство енергетики та захисту довкілля виділило 163 мільйона гривень для вугільних підприємств держави.
“Більше 5-ти мільйонів гривень, які виділили в Міністерстві, підуть виключно на погашення заборгованості по заробітній платі: 34% грудня”, – розповів Юрків.
Однак на "Волиньвугіллі" сформувалася заборгованість не лише по зарплаті, а й за оплату постачання електроенергії на копальні і, відповідно, на саме підприємство.
“Потрібно здавати звіти в Міністерство, та робота блокується, бо вимикають світло”, – говорить Юрків.
Окрім того на шахті "Бужанська" не можуть реалізувати видобуте вугілля, яке потрібно відправити на збагачення, бо немає коштів на логістику.
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Про це розповів у коментарі БУГу т.в.о.генерального директора «Волиньвугілля» Володимир Юрків.
Нагадаємо, електроенергію на шахти «Волиньвугілля» передає ДП «Регіональні електричні мережі». Через сформовану заборгованість вони змушені вдаватися до радикальних дій.
Електроенергію у разі вимкнення постачають лише для забезпечення безаварійного функціонування копалень.
Нагадаємо, Міністерство енергетики та захисту довкілля виділило 163 мільйона гривень для вугільних підприємств держави.
“Більше 5-ти мільйонів гривень, які виділили в Міністерстві, підуть виключно на погашення заборгованості по заробітній платі: 34% грудня”, – розповів Юрків.
Однак на "Волиньвугіллі" сформувалася заборгованість не лише по зарплаті, а й за оплату постачання електроенергії на копальні і, відповідно, на саме підприємство.
“Потрібно здавати звіти в Міністерство, та робота блокується, бо вимикають світло”, – говорить Юрків.
Окрім того на шахті "Бужанська" не можуть реалізувати видобуте вугілля, яке потрібно відправити на збагачення, бо немає коштів на логістику.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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