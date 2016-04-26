У Луцьку «знешкоджували терористів» на залізничному вокзалі. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:52
У Луцьку на залізничному вокзалі відбулися антитерористичні навчання.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі СБУ.
Спеціальні антитерористичні тренування відбулися сьогодні, 11 лютого. Залізничний вокзал обгородили спеціальними стрічками, на місці тактичні навички відпрацьовували силовики. Зокрема, у заході взяли участь регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Мета таких навчань - перевірити готовність реагування відповідних служб на екстремальні ситуації. За задумом тренувань, невідома особа залишила в приміщенні залізничного вокзалу міста «вибуховий пристрій» (насправді - муляж).
Муляж вибухового пристрою виявили вчасно. Із приміщення терміново евакуювали всіх присутніх та знешкодили умовну бомбу.
Координаційна група Антитерористичного центру проаналізувала ефективність використання учасниками заходу сил, засобів та надала рекомендації з удосконалення алгоритму дій в подібних ситуаціях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі СБУ.
Спеціальні антитерористичні тренування відбулися сьогодні, 11 лютого. Залізничний вокзал обгородили спеціальними стрічками, на місці тактичні навички відпрацьовували силовики. Зокрема, у заході взяли участь регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Мета таких навчань - перевірити готовність реагування відповідних служб на екстремальні ситуації. За задумом тренувань, невідома особа залишила в приміщенні залізничного вокзалу міста «вибуховий пристрій» (насправді - муляж).
Муляж вибухового пристрою виявили вчасно. Із приміщення терміново евакуювали всіх присутніх та знешкодили умовну бомбу.
Координаційна група Антитерористичного центру проаналізувала ефективність використання учасниками заходу сил, засобів та надала рекомендації з удосконалення алгоритму дій в подібних ситуаціях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Годинник зробили?
Останні новини
Жителя Херсонщини засудили за численні крадіжки на Волині
Сьогодні, 15:14
У Луцьку «знешкоджували терористів» на залізничному вокзалі. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:52
На Волині деяким шахтам через борги вимкнули світло
Сьогодні, 14:48
«Побачене в Ковелі ввело мене в шок»: Садовий представив Самчука колективу львівської лікарні. ВІДЕО. ФОТО
Сьогодні, 14:28
Медіа