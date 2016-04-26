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У Луцьку «знешкоджували терористів» на залізничному вокзалі. ОНОВЛЕНО

У Луцьку «знешкоджували терористів» на залізничному вокзалі. ОНОВЛЕНО
У Луцьку на залізничному вокзалі відбулися антитерористичні навчання.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі СБУ.

Спеціальні антитерористичні тренування відбулися сьогодні, 11 лютого. Залізничний вокзал обгородили спеціальними стрічками, на місці тактичні навички відпрацьовували силовики. Зокрема, у заході взяли участь регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Мета таких навчань - перевірити готовність реагування відповідних служб на екстремальні ситуації. За задумом тренувань, невідома особа залишила в приміщенні залізничного вокзалу міста «вибуховий пристрій» (насправді - муляж).

Муляж вибухового пристрою виявили вчасно. Із приміщення терміново евакуювали всіх присутніх та знешкодили умовну бомбу.

Координаційна група Антитерористичного центру проаналізувала ефективність використання учасниками заходу сил, засобів та надала рекомендації з удосконалення алгоритму дій в подібних ситуаціях.

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Теги: вокзал, навчання, Луцьк
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