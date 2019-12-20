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Луцький ЦНАП підготував сюрпризи молодятам, які одружуватимуться в День закоханих

Луцький ЦНАП підготував сюрпризи молодятам, які одружуватимуться в День закоханих
У луцькому центрі надання адміністративних послуг для молодят, які вирішать одружитися 14 лютого, підготували приємні сюрпризи.

Про це інформує Луцька міська рада.

"Ми завжди хочемо бути з Вами поруч. І в хвилини радості, і в час роздумів і в найважливіші та найвідповідальніші моменти життя. Одним з таких - є день одруження. Щиро запрошуємо Вас, в найромантичніший день – День закоханих поєднати долі і серця. Саме 14 лютого працівники ЦНАПу обіцяють молодятам романтичну атмосферу, незабутні враження та багато-багато приємних сюрпризів. Переконують, що цей день, залишиться у спогадах назавжди, адже вони, як справжні чарівники, потурбуємось про це", - йдеться у повідомленні", - йдеться у повідомленні.

У ЦНАПі повідомляють, що 14 лютого молодята можуть скористатися послугою “Державна реєстрація шлюбу у скорочені строки”.


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Теги: ЦНАП, Луцьк, День закоханих
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