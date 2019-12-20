Луцький ЦНАП підготував сюрпризи молодятам, які одружуватимуться в День закоханих





Про це інформує



"Ми завжди хочемо бути з Вами поруч. І в хвилини радості, і в час роздумів і в найважливіші та найвідповідальніші моменти життя. Одним з таких - є день одруження. Щиро запрошуємо Вас, в найромантичніший день – День закоханих поєднати долі і серця. Саме 14 лютого працівники ЦНАПу обіцяють молодятам романтичну атмосферу, незабутні враження та багато-багато приємних сюрпризів. Переконують, що цей день, залишиться у спогадах назавжди, адже вони, як справжні чарівники, потурбуємось про це", - йдеться у повідомленні", - йдеться у повідомленні.



У ЦНАПі повідомляють, що 14 лютого молодята можуть скористатися послугою “Державна реєстрація шлюбу у скорочені строки”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому центрі надання адміністративних послуг для молодят, які вирішать одружитися 14 лютого, підготували приємні сюрпризи.Про це інформує Луцька міська рада. "Ми завжди хочемо бути з Вами поруч. І в хвилини радості, і в час роздумів і в найважливіші та найвідповідальніші моменти життя. Одним з таких - є день одруження. Щиро запрошуємо Вас, в найромантичніший день – День закоханих поєднати долі і серця. Саме 14 лютого працівники ЦНАПу обіцяють молодятам романтичну атмосферу, незабутні враження та багато-багато приємних сюрпризів. Переконують, що цей день, залишиться у спогадах назавжди, адже вони, як справжні чарівники, потурбуємось про це", - йдеться у повідомленні", - йдеться у повідомленні.У ЦНАПі повідомляють, що 14 лютого молодята можуть скористатися послугою “Державна реєстрація шлюбу у скорочені строки”.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію