Луцька велосипедистка виборола «срібло» на міжнародних змаганнях

Логвінюк Олександра посіла 2 місце на міжнародному турнірі з велоспорту - Кубку муніципалітету Анадія.



Про це інформує департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.



З 5 по 9 лютого у Португалії проходив міжнародний турнір з велоспорту (Troféu Internacional de Pista Município de Anadia) .



Лучанка Логвінюк Олександра виборола срібну медаль в гонці кейрін, поступившись на долю секунди лідеру української збірної з велотреку Олені Старіковій.



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