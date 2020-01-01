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Луцька велосипедистка виборола «срібло» на міжнародних змаганнях

Луцька велосипедистка виборола «срібло» на міжнародних змаганнях
Лучанка Логвінюк Олександра посіла 2 місце на міжнародному турнірі з велоспорту - Кубку муніципалітету Анадія.

Про це інформує департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

З 5 по 9 лютого у Португалії проходив міжнародний турнір з велоспорту (Troféu Internacional de Pista Município de Anadia) .

Лучанка Логвінюк Олександра виборола срібну медаль в гонці кейрін, поступившись на долю секунди лідеру української збірної з велотреку Олені Старіковій.
Луцька велосипедистка виборола «срібло» на міжнародних змаганнях
Луцька велосипедистка виборола «срібло» на міжнародних змаганнях

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Теги: спорт, велосипедистка, Луцьк
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