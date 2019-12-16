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Жителя Херсонщини засудили за численні крадіжки на Волині

Жителя Херсонщини засудили за численні крадіжки на Волині
Нововолинський міський суд 6-го лютого виніс вирок раніше судимому уродженцю Херсонської області за крадіжки велосипедів.

Засуджений 17-го серпня 2018 року з коридору будинку викрав підлітковий велосипед «Arkus Romet» вартістю 1270 гривні та велосипед гірського типу вартістю 1500 гривень, - пише "Буг".

Крім цього, 9-го листопада 2018 року, перебуваючи неподалік озера Цілюще біля села Заставне Іваничівського району без передбаченого законом дозволу придбав шляхом привласнення знайдених чотири електродетонатори. Їх він постійно носив в кишенях свого одягу. Згодом які вилучили неподалік ДНЗ №5, що на 15-му мікрорайоні, в ході проведення огляду працівники поліції.

У листопаді того ж року, перебуваючи біля входу в неврологічне відділення Нововолинської ЦМЛ, викрав велосипед «Ardis», вартістю 1833 гривень.

Обвинувачений в судовому засіданні вину у вчиненні інкримінованих йому злочинах визнав повністю.

Злодію призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки та 6 місяців.

Чоловік вже був судимий вироком Іваничівського районного суду від 23.10.2018 за ч. 3 ст. 185, ст. 71 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі та вироком Нововолинського міського суду від 17 січня 2019 року за ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 185, ст. 395, ст. 71 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки 7 місяців.

За сукупністю злочинів шляхом часткового складання призначених судом покарань за даним вироком та вироком Нововолинського міського суду та Іваничівського районного, остаточно призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки 2 місяці.

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Теги: суд, Нововолинськ, крадіжки
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