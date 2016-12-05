Лучанина з бурштином затримали на Рівненщині
Сьогодні, 15:27
На Рівненщині патрульні затримали лучанина з бурштином.
Так, ввечері 10 лютого патрульні отримали інформацію, що водій автомобіля SEAT Altea, ймовірно, знаходиться в стані сп'яніння та зупинили його на вулиці Рівненський в селі Колоденка, - пише патрульна поліція Рівненської області.
Мешканцю Луцька запропонували пройти тест на визначення стану алкогольного сп'яніння. Водій проходити освідування відмовився, натомість поводився зухвало, помітно нервував та намагався покинути місце події, викинув з кишені 2 каміння, схожого на бурштин.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу, які це каміння вилучили. Також вилучили каміння, яке знаходилось в автомобілі. Загальна вага вилученого каміння складає близько 3 кг, але автомобіль не вилучався. На 31-річного водія склали протокол за ст. 130 КУпАП (керування в стані сп'яніння) по відмові.
Слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, перевезення бурштину).
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Так, ввечері 10 лютого патрульні отримали інформацію, що водій автомобіля SEAT Altea, ймовірно, знаходиться в стані сп'яніння та зупинили його на вулиці Рівненський в селі Колоденка, - пише патрульна поліція Рівненської області.
Мешканцю Луцька запропонували пройти тест на визначення стану алкогольного сп'яніння. Водій проходити освідування відмовився, натомість поводився зухвало, помітно нервував та намагався покинути місце події, викинув з кишені 2 каміння, схожого на бурштин.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу, які це каміння вилучили. Також вилучили каміння, яке знаходилось в автомобілі. Загальна вага вилученого каміння складає близько 3 кг, але автомобіль не вилучався. На 31-річного водія склали протокол за ст. 130 КУпАП (керування в стані сп'яніння) по відмові.
Слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, перевезення бурштину).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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