Лучанина з бурштином затримали на Рівненщині

На Рівненщині патрульні затримали лучанина з бурштином.Так, ввечері 10 лютого патрульні отримали інформацію, що водій автомобіля SEAT Altea, ймовірно, знаходиться в стані сп'яніння та зупинили його на вулиці Рівненський в селі Колоденка, - пише патрульна поліція Рівненської області.Мешканцю Луцька запропонували пройти тест на визначення стану алкогольного сп'яніння. Водій проходити освідування відмовився, натомість поводився зухвало, помітно нервував та намагався покинути місце події, викинув з кишені 2 каміння, схожого на бурштин.На місце події викликали слідчо-оперативну групу, які це каміння вилучили. Також вилучили каміння, яке знаходилось в автомобілі. Загальна вага вилученого каміння складає близько 3 кг, але автомобіль не вилучався. На 31-річного водія склали протокол за ст. 130 КУпАП (керування в стані сп'яніння) по відмові.Слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, перевезення бурштину).