вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні продають штучне м’ясо: що це таке і яка його користь. ВІДЕО

В Україні продають штучне м’ясо: що це таке і яка його користь. ВІДЕО
У світі набирає популярності новий тренд – рослинне м’ясо.

Є цей продукт вже і в Україні. В магазинах можна його купити, а в ресторанах скуштувати бургер з рослинного м’яса, - пишуть Факти.

Виготовляють його в Америці, процес тримають у секреті. Але інгредієнти відомі, і головний – це гороховий білок.

Чи корисне рослинне м’ясо, чи може за поживністю замінити звичайне і чи справді його не відрізнити? Журналісти влаштували аналіз та дегустацію новому продукту.

Деталі – у відео:


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рослинне м’ясо, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Муніципали демонтували свій МАФ з території Старого ринку. ФОТО
Сьогодні, 21:20
Волинського митника підозрюють у вимаганні й одержанні хабаря
Сьогодні, 21:13
В Україні продають штучне м’ясо: що це таке і яка його користь. ВІДЕО
Сьогодні, 20:46
Ми приїхали лише демонтувати свій МАФ, – Сиротинська про ситуацію на ринку. ФОТО
Сьогодні, 20:26
Волонтери готують подарунки для сина померлого атовця
Сьогодні, 20:12
Схожі новини
У 2020 році безкоштовними стануть ряд медичних послуг. СПИСОК У 2020 році безкоштовними стануть ряд медичних послуг. СПИСОК
Сьогодні, 03:24
Кліматологи прогнозують холодний березень та аномально спекотне літо Кліматологи прогнозують холодний березень та аномально спекотне літо
Сьогодні, 01:16
В Україні виділять 9 мільйонів на 8 стартапів В Україні виділять 9 мільйонів на 8 стартапів
08 лютий, 07:24
Українського консула звинувачують у зґвалтуванні 17-річної дівчини з Молдови Українського консула звинувачують у зґвалтуванні 17-річної дівчини з Молдови
07 лютий, 10:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Муніципали демонтували свій МАФ з території Старого ринку. ФОТО
Сьогодні, 21:20
 0
Волинського митника підозрюють у вимаганні й одержанні хабаря
Сьогодні, 21:13
 0
В Україні продають штучне м’ясо: що це таке і яка його користь. ВІДЕО
Сьогодні, 20:46
 0
Ми приїхали лише демонтувати свій МАФ, – Сиротинська про ситуацію на ринку. ФОТО
Сьогодні, 20:26
 0
Волонтери готують подарунки для сина померлого атовця
Сьогодні, 20:12
 0
Медіа
відео
1/8