В Україні продають штучне м’ясо: що це таке і яка його користь. ВІДЕО
Сьогодні, 20:46
У світі набирає популярності новий тренд – рослинне м’ясо.
Є цей продукт вже і в Україні. В магазинах можна його купити, а в ресторанах скуштувати бургер з рослинного м’яса, - пишуть Факти.
Виготовляють його в Америці, процес тримають у секреті. Але інгредієнти відомі, і головний – це гороховий білок.
Чи корисне рослинне м’ясо, чи може за поживністю замінити звичайне і чи справді його не відрізнити? Журналісти влаштували аналіз та дегустацію новому продукту.
Деталі – у відео:
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Є цей продукт вже і в Україні. В магазинах можна його купити, а в ресторанах скуштувати бургер з рослинного м’яса, - пишуть Факти.
Виготовляють його в Америці, процес тримають у секреті. Але інгредієнти відомі, і головний – це гороховий білок.
Чи корисне рослинне м’ясо, чи може за поживністю замінити звичайне і чи справді його не відрізнити? Журналісти влаштували аналіз та дегустацію новому продукту.
Деталі – у відео:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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