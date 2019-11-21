Катання на лімузині, вечірки і фотосесії: у Луцьку стартує проєкт для вагітних «Пузата мама»

В обласному центрі Волині стартує проєкт для вагітних жінок «Пузата мама», який був започаткували і вже 10 років втілюють у Рівному.Про це йшлося сьогодні, 11 лютого, під час пресконференції з нагоди старту проекту.Його мета – популяризувати здорове материнство, вагітність та необхідність підготовки до батьківства.Цьогоріч вперше учасницями «Пузатої мами» стануть й волинянки.Презентувати проєкт до Луцька приїхали засновниця «Пузатої мами», головний редактор сайту «ЧаРівне.info», акушер-гінекологта депутат Рівненської міської ради, журналіст, співзасновник проєктуПоділитися своїми враженнями від участі у «Пузатій мамі» завітали й молоді матусі із Рівного.«Все почалося з того, що виникла ідея створити якісне дозвілля для мам, яке б і готувало до пологів, і водночас мама б не відчувала себе хворою, як це заведено, аби жінка могла гордитися своєю вагітністю. Так і виникла ідея «Пузатої мами». Насправді, це дуже подобається вагітним. Ми готуємо до пологів, співпрацюємо з кращими фахівцями Рівного та Луцька, а також залучаємо до участі в проєкті й татусів»,- розповідає Оксана Кравець.До слова, для вагітних учасниць проекту влаштують навіть катання містом на лімузині, після чого можна буде отримати безліч фото.Натомість Олександр Курсик зауважив, що його головна мета у проєкті - задіяти до нього чоловіків і максимально сприяти тому, аби татусі не були пасивними спостерігачами усього, що вдбувається із жінкою під час вагітності, пологів та у післяпологовий період, а максимально допомагали їй та брали участь у житті свого немовляти ще до того, як воно з'явиться на світ.Проєкт щорічно триває 2 місяці. Протягом цього часу учасниці мають заняття із йоги, фотографуються, влаштовують тематичні вечірки, спілкуються із кращими лікарями, психологами, які допомагають підготуватися до пологів та батьківства.Одна із учасниць «Пузатої мами»розповіла, що після проєкту ніколи не сидить вдома, завжди чимось зайнята. За 2 місяці вона знайшла багато подруг, з якими зараз має тісні стосунки.Подати заявку на участь вагітні можуть до 15 лютого,