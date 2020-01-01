У горах Грузії загинув український турист
Сьогодні, 16:44
У Местії (Грузія) знайшли мертвим українського туриста, який напередодні зник у горах.
Про це повідомила телекомпанія Rustavi2. Чоловік був схований під лавиною, яка зійшла з одного з схилів гірськолижного курорту Тетнульд, - пише Обозреватель.
Його впродовж двох днів шукали рятувальники та місцеві добровольці.
Раніше на сторінці в Facebook "Адреналін" повідомили, що пошуки почалися 10 лютого після того, як українець не повернувся в готель в Местії. Там розповіли, що він цілий день катався один, залишивши в номері протилавинні бипер і рацію.
У той же день після негайного звернення до поліції та ідентифікації за номером скіпасу виявили, що він зробив підйом на кріслі другої черги на Тетнульд о 13:09. О 13:43 зійшла лавина, яка за словами учасників, накрила трьох людей. Двоє людей були відразу ж доставлені в лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила телекомпанія Rustavi2. Чоловік був схований під лавиною, яка зійшла з одного з схилів гірськолижного курорту Тетнульд, - пише Обозреватель.
Його впродовж двох днів шукали рятувальники та місцеві добровольці.
Раніше на сторінці в Facebook "Адреналін" повідомили, що пошуки почалися 10 лютого після того, як українець не повернувся в готель в Местії. Там розповіли, що він цілий день катався один, залишивши в номері протилавинні бипер і рацію.
У той же день після негайного звернення до поліції та ідентифікації за номером скіпасу виявили, що він зробив підйом на кріслі другої черги на Тетнульд о 13:09. О 13:43 зійшла лавина, яка за словами учасників, накрила трьох людей. Двоє людей були відразу ж доставлені в лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Безпечний відпочинок дітей – неможливий»: лучани просять відремонтувати аварійний двір
Сьогодні, 17:02
У Луцьку довгожителька святкувала 102-ий день народження
Сьогодні, 16:56
У горах Грузії загинув український турист
Сьогодні, 16:44
Катання на лімузині, вечірки і фотосесії: у Луцьку стартує проєкт для вагітних «Пузата мама»
Сьогодні, 16:38
Релігійна громада на Волині офіційно приєдналася до ПЦУ. ФОТО
Сьогодні, 16:21
Медіа