У горах Грузії загинув український турист





Про це повідомила телекомпанія Rustavi2. Чоловік був схований під лавиною, яка зійшла з одного з схилів гірськолижного курорту Тетнульд, - пише



Його впродовж двох днів шукали рятувальники та місцеві добровольці.



Раніше на сторінці в Facebook "Адреналін" повідомили, що пошуки почалися 10 лютого після того, як українець не повернувся в готель в Местії. Там розповіли, що він цілий день катався один, залишивши в номері протилавинні бипер і рацію.



У той же день після негайного звернення до поліції та ідентифікації за номером скіпасу виявили, що він зробив підйом на кріслі другої черги на Тетнульд о 13:09. О 13:43 зійшла лавина, яка за словами учасників, накрила трьох людей. Двоє людей були відразу ж доставлені в лікарню.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Местії (Грузія) знайшли мертвим українського туриста, який напередодні зник у горах.Про це повідомила телекомпанія Rustavi2. Чоловік був схований під лавиною, яка зійшла з одного з схилів гірськолижного курорту Тетнульд, - пише Обозреватель Його впродовж двох днів шукали рятувальники та місцеві добровольці.Раніше на сторінці в Facebook "Адреналін" повідомили, що пошуки почалися 10 лютого після того, як українець не повернувся в готель в Местії. Там розповіли, що він цілий день катався один, залишивши в номері протилавинні бипер і рацію.У той же день після негайного звернення до поліції та ідентифікації за номером скіпасу виявили, що він зробив підйом на кріслі другої черги на Тетнульд о 13:09. О 13:43 зійшла лавина, яка за словами учасників, накрила трьох людей. Двоє людей були відразу ж доставлені в лікарню.

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