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У горах Грузії загинув український турист

У горах Грузії загинув український турист
У Местії (Грузія) знайшли мертвим українського туриста, який напередодні зник у горах.

Про це повідомила телекомпанія Rustavi2. Чоловік був схований під лавиною, яка зійшла з одного з схилів гірськолижного курорту Тетнульд, - пише Обозреватель.

Його впродовж двох днів шукали рятувальники та місцеві добровольці.

Раніше на сторінці в Facebook "Адреналін" повідомили, що пошуки почалися 10 лютого після того, як українець не повернувся в готель в Местії. Там розповіли, що він цілий день катався один, залишивши в номері протилавинні бипер і рацію.

У той же день після негайного звернення до поліції та ідентифікації за номером скіпасу виявили, що він зробив підйом на кріслі другої черги на Тетнульд о 13:09. О 13:43 зійшла лавина, яка за словами учасників, накрила трьох людей. Двоє людей були відразу ж доставлені в лікарню.

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Теги: Грузія, турист, українець
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