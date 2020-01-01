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У Луцьку довгожителька святкувала 102-ий день народження

У Луцьку довгожителька святкувала 102-ий день народження
10 лютого виповнилося 102 роки жительці Луцька Марії-Зіновії Іванівні Луцик.

З поважною датою довгожительку привітали представники департаменту соціальної політики, - інформує пресслужба департаменту соцполітики Луцькради.

"В рамках Програми соціального захисту населення міста Луцька та населених пунктів Прилуцького старстинського округу на 2016-2022 роки іменинниці виплачена одноразова грошова допомога", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що 2 лютого, відзначив своє 106-ліття учасник Другої світової війни Никанор Пристанець.
У Луцьку довгожителька святкувала 102-ий день народження
У Луцьку довгожителька святкувала 102-ий день народження

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Теги: 102 роки, лучанка, день народження
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